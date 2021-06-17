Şenol Güneş 'Keşke' diyerek açıkladı: '2 maçta 0 puan almak hiç iyi değil...'

EURO 2020'ye büyük umutlarla başlayan milli takımımız İtalya'nın ardından Galler'e de mağlup oldu. Roma'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen millilerimiz Bakü'de oynanan karşılaşmada da Galler'e 2-0 yenildi. Şenol Güneş, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
'2 MAÇTA 0 PUAN HİÇ İYİ DEĞİL...'
'İki maçtan 0 puanla çıkıyoruz bu bizim için hiç iyi değil. Maça kötü başladık oyuna ortak olduk beklenmedik şekilde golü yedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var ama rakip her çıktığında bizim sahaya geldi.'
'BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDIK'
'Hücumda çıkarken top kayıplarımız oldu. Bu da rakibin işine yaradı. Rakip istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklentimizin gerisinde kaldık.'
'Baya olumsuz duruma düştük. Keşke burada kazanabilseydik veya berabere kalabilseydik. Yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız.'
'İlk maçın oyun şoku bu maçta da takımda baskı yarattı. İki maçta çok pas hatası yaptık. Bu turnuva önemliydi çok üzgünüz. Daha umutlu bir oyunla çıkmamız gerekiyordu.'
OZAN KABAK SORUSUNA YANIT VERDİ
Bunun sorumlusu benim. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Merih de bizim için önemli Kaan da Çağlar da. Bir şey söylediğimizde kendi aklınızda olayı bir yere getirirseniz konuşacak bir şey kalmaz. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı ne kadar verim vereceği belli değildi.
'BEKLENTİ BÜYÜKTÜ, O BEKLENTİYİ TAKIM SİZLERE VERDİ'
İtalya maçındaki oyunun, bugünkü karşılaşmanın ilk 25-30 dakikasına yansıdığını söyleyen Güneş, "Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık. Üzgünüz. Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor. Buna tecrübesizliği de katabilirsiniz.
Zaman zaman tecrübesini kullanırsak fiziksel anlamda iyi olmamayı da katabilirsiniz. Teknik taktik kadar fiziksel konu da önemlidir. İlk maçta özellikle rakip bizi hırpaladı. İsteğimizi sahaya yansıtacak kadar güçlü bir oyun oynayamadık. Rakip daha dengeli dağıldı ve bizi kontrol etmeye çalıştı. Hangi sistemi oynarsanız oynayın oyuncuların bireysel performansları da önemlidir. Topu rakibe verip kolay kaybettiğinizde bütün sistemler çöker. Sanki takımın üstünde bir ağırlık var gibi. Buna rağmen zorladılar" şeklinde konuştu.
'ÇIKIŞTA KAPTIRDIĞIMIZ TOPLAR OYUNUN DENGESİNİ TAMAMEN RAKİBE ÇEVİRDİ'
Galler'in attığı ilk golde savunma olarak hata yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ben Ramsey'in 15 metre koşusunu gördüm, savunmamız devreye giremedi. Bu bir hata. Bunları bizim takım yapmadığı için biz başarılı oluyorduk. Bunları yaptığınızda başarısız olursunuz. Bunların çalışması da yapılıyor.
Eylemde sıkıntı olduğunuzda bu tip şeyleri yaşıyorsunuz. O tip topları biz de atmaya çalıştık ama yeteri kadar başarılı olamadık. 2'ye 1 çok denedik, istedik ama hep toplar 2'nci ya da 3'üncü pastan sonra kesildi. Onları geçirebilseydik daha etkili olurduk. Çıkışta kaptırdığımız toplar oyunun dengesini tamamen rakibe çevirdi" diye konuştu.
Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...'