Şenol Güneş 'Keşke' diyerek açıkladı: '2 maçta 0 puan almak hiç iyi değil...'

'ÇIKIŞTA KAPTIRDIĞIMIZ TOPLAR OYUNUN DENGESİNİ TAMAMEN RAKİBE ÇEVİRDİ'

Galler'in attığı ilk golde savunma olarak hata yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ben Ramsey'in 15 metre koşusunu gördüm, savunmamız devreye giremedi. Bu bir hata. Bunları bizim takım yapmadığı için biz başarılı oluyorduk. Bunları yaptığınızda başarısız olursunuz. Bunların çalışması da yapılıyor.

Eylemde sıkıntı olduğunuzda bu tip şeyleri yaşıyorsunuz. O tip topları biz de atmaya çalıştık ama yeteri kadar başarılı olamadık. 2'ye 1 çok denedik, istedik ama hep toplar 2'nci ya da 3'üncü pastan sonra kesildi. Onları geçirebilseydik daha etkili olurduk. Çıkışta kaptırdığımız toplar oyunun dengesini tamamen rakibe çevirdi" diye konuştu.

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