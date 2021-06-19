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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Papatya falı

UĞUR ÇEM
Papatya falı

Alman mı Portekizli mi derken Balkanlar’dan yeni bir isim geldi. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in 'ye prensipte "Evet" dediği haberleri de taraftarı mutlu etmedi

'de teknik direktörün kim olacağı papatya fallarına kaldı. Her gün yeni bir isim ortaya atılırken, son olarak başkan 'un, "Dünya genelinde futbolda tanınan, bilinen birkaç isimden 'hayatta en son çalışacağım yer Türkiye' yaklaşımını gördüm" açıklaması, 'Başkan çalışacak hoca bulamıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi. Dün ile EURO 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic ismi gündeme geldi.

'O ZAMAN YANAL OLSUN'
54 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilere prensipte 'Evet' dediği, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından isminin açıklanacağı iddia edildi. Ancak bu durum taraftarın tepkisine neden oldu. Önceki gün Marco Silva'da olduğu gibi sosyal medyada yine Bielsa ismi en çok konuşulanlar arasına girdi. "Bielsa listeye girip daha kalitesiz hocalar gelemez" yorumları yapılırken, taraftarlar "Eğer yabancı bulunmuyorsa Ersun Yanal geri dönsün" diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme taşıdı.

ALİ KOÇ'A SERT TEPKİ
Başkan Ali Koç'un yönetiminde bulunan ancak daha sonra istifa eden aynı zamanda eski başkanlardan Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen dün sosyal medyadan Koç'u eleştirdi: "Teknik adam seçimini bu kadar uzatırsan yorumların ardı arkası kesilmez. Üç senede 6 teknik direktör ile çalışırsan gelmek için can atmazlar."

DALİC KİMDİR?
Hırvat Zlatko Dalic'in ismi geçen sezon Erol Bulut öncesinde de Fenerbahçe ile anılmıştı. 54 yaşındaki hoca kariyerinde Rijeka, Dinamo Trana, Slaven Bleupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain takımlarında görev yaptı. Hırvat çalıştırıcı 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı yönetiyor. 2018 Dünya Kupası'nda finallere taşıdığı takımını Dünya İkincisi yapmıştı.

SORU: Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu devam ediyor. Ali Koç, "Konuştuğum isimler Türkiye'ye gelmek istemiyor" dedi. Bu sözleri nasıl yorumlamalıyız?

GÜRCAN BİLGİÇ
Bu dinamikleri bilmesi gerek!
Kariyerli bir teknik direktörü düşük bütçe ile yöneteceği bir takıma getirmek kolay değil. Hem hocanın kazanacağı miktar hem ortaya koyacağı iddia nedeniyle bugün Türkiye'deki her takım bütçe yaratmakta zorlanır. Ali Koç, "Türkiye" derken muhtemelen ekonomiyi kastediyor. Bir iş insanı olarak bu dinamikleri çoktan fark etmeliydi. Çünkü 'Onu gönder- bunu getir' yapacaksanız harcayacak paranız olacak. Real Madrid'in bile transfer yapmadan geçtiği bir sezondan bahsediyoruz. Sanırım, kongre öncesinde bir sonuca ulaşmış olacaktır. Ortaya atılan isimlerin hiçbirini yönetim dillendirmedi. Dolayısıyla bir hedef sapmasından dolayı değil, teknik direktör kararının bu kadar gecikmesi nedeniyle eleştirilebilirler.

MURAT ÖZBOSTAN
Getirmesini bileceksiniz!
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak teknik adam arıyor. Bunu bulmak kolay olsa da adaylar da önüne kocaman bir liste uzatıyor. Hem alacağı ücret hem de isteyeceği transferler... Teknik adam skalasını çok üst çizgide tutan başkan, şimdi bunu bayağı bir aşağı indirdi. Portekiz ve Almanya modeli derken Balkanlar'a da gitti. "Türkiye'ye gelmek istemiyorlar" demiş başkan Koç. Getirmesini bilmek lazım tabi… Bahaneye sığınacak bir durum yok.. Gelen geliyor. Öyle 1.5-2 milyon Euro'ya kariyerli, kupalar kaldırmış, şampiyonluklar kazanmış teknik adam getirmek imkânsız. Günler geçiyor, ligler biteli bir ay olmuş.. Fenerbahçe'nin hocası hâlâ yok.. Gelecek, takımı tanıyacak, gidenler gidecek, gelenler gelecek. Bu ateşten gömleği kim giyerse giysin işi gerçekten çok zor. Ben olsam yerli hoca ile devam ederim.

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