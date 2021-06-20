İmza parasına bonus çözümü

Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki golcü için 2.3 milyon Euro maaşın yanı sıra 600 bin Euro da bonus teklif etti. İspanyol yıldız, Beşiktaş’tan süre istedi
Beşiktaş, santrfor bölgesine yapmak istediği iki transfer için girişimlerine hız verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Hatayspor forması giyen Mame Diouf'ugündemine alan siyah-beyazlılar, birinci sıraya koyduğu Diego Costa transferinde yeni formüllerarıyor. Yapılan ilk pazarlıkta 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol yıldız, talebinde ciddi azalmaya gitti.
ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ
Costa'nın menajeri Pedro Santos, "3 milyon Euro'dan 2yıllık kontrat talebimiz var. İmzaparası ise sorun değil. Bonuslarlaçözülebilir" dedi. Bu gelişme üzerine teklifini revize eden siyah-beyazlılar, 2.3 milyon Euro maaşın yanı sıra 600 bin Euro da bonus teklif etti. 32 yaşındaki oyuncu, teklife olumlu yanıt verirse önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçecek. Raporlara göre İstanbul'a davet edilecek