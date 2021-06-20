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Giriş Tarihi: 20.6.2021

İmza parasına bonus çözümü

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İmza parasına bonus çözümü

Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki golcü için 2.3 milyon Euro maaşın yanı sıra 600 bin Euro da bonus teklif etti. İspanyol yıldız, Beşiktaş’tan süre istedi

Beşiktaş, santrfor bölgesine yapmak istediği iki transfer için girişimlerine hız verdi. Teknik direktör 'ın isteğiyle forması giyen Mame Diouf'u gündemine alan siyah-beyazlılar, birinci sıraya koyduğu transferinde yeni formüller arıyor. Yapılan ilk pazarlıkta 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol yıldız, talebinde ciddi azalmaya gitti.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ
Costa'nın menajeri Pedro Santos, "3 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat talebimiz var. İmza parası ise sorun değil. Bonuslarla çözülebilir" dedi. Bu gelişme üzerine teklifini revize eden siyah-beyazlılar, 2.3 milyon Euro maaşın yanı sıra 600 bin Euro da bonus teklif etti. 32 yaşındaki oyuncu, teklife olumlu yanıt verirse önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçecek. Raporlara göre İstanbul'a davet edilecek

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İmza parasına bonus çözümü
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