‘Oğlum dikkat çekiyor’

Szalai’nin babası, EURO 2020’nin oğlu için önemli bir aşama olduğunu belirtip “Pek çok gözlemcinin takibinde” dedi
FENERBAHÇE, Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperiiçin şampiyona öncesi kapıyı25 milyon Euro'danaçan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. BlikkSport gazetesi; AtleticoMadrid TeknikDirektörü Simeone'ningençismi çok istediğini yazdı. Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonasıonun için önemlibir aşama. GözlemcilerinSzalai'ninomuzlarında baskıyaratacağını düşünmüyorum.Oğlum futboluyladikkat çekiyor."