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Giriş Tarihi: 20.6.2021

‘Oğlum dikkat çekiyor’

‘Oğlum dikkat çekiyor’

Szalai’nin babası, EURO 2020’nin oğlu için önemli bir aşama olduğunu belirtip “Pek çok gözlemcinin takibinde” dedi

FENERBAHÇE, ile EURO 2020'de mücadele veren 'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı. Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."

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‘Oğlum dikkat çekiyor’
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