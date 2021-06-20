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Giriş Tarihi: 20.6.2021 08:46 Son Güncelleme: 20.6.2021 08:52

Son dakika: 'ta depremi! ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...

Son dakika haberi... transferinde ısrarcı olan , 32 yaşındaki golcüye maaşın yanı sıra bonus teklif etti. İspanyol yıldız ise düşünmek için süre istedi. Yönetim ile teknik direktör anlaşma sağlayamazken, Ersin Destanoğlu'nun Nice'e transferiyle ilgili ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberlerinin detayları...

, santrfor bölgesine yapmak istediği iki transfer için girişimlerine hız verdi. Teknik direktör 'ın isteğiyle forması giyen 'u gündemine alan siyah-beyazlılar, birinci sıraya koyduğu transferinde yeni formüller arıyor.

Yapılan ilk pazarlıkta 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol yıldız, talebinde ciddi azalmaya gitti.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ
Costa'nın menajeri Pedro Santos, "3 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat talebimiz var. İmza parası ise sorun değil. Bonuslarla çözülebilir" dedi.

Bu gelişme üzerine teklifini revize eden siyah-beyazlılar, 2.3 milyon Euro maaşın yanı sıra 600 bin Euro da bonus teklif etti.

32 yaşındaki oyuncu, teklife olumlu yanıt verirse önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçecek. Raporlara göre İstanbul'a davet edilecek.

SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞMA YOK

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu dün de çözüme kavuşmadı. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın bir araya geldi.

İki taraf kadro planlaması, transferler, Şampiyonlar Ligi ve maaş konusundaki isteklerini masaya koydu.

Daha önce Başkan Ahmet Nur Çebi'nin FaceTime üzerinden görüştüğü Yalçın ile olumlu geçen toplantısında el sıkışma noktasına gelinmişti.

Ancak son düzlükte maaş konusunda arada 5 milyon TL civarı farkın bulunduğu kaydedildi.

Hem Yalçın hem de yönetim cephesi teklifleri değerlendirmek için 48 saat süre istedi. Konunun en geç yarın çözüme kavuşması bekleniyor.

NICE'TEN ERSİN'E: BİZDEN HABER BEKLE
Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için ısrarcı.

Önce 5, ardından 7 milyon Euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
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