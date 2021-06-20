Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye İsviçre milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 20.6.2021 12:08

Türkiye İsviçre canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre , saat kaçta ve şifresiz mi?

Türkiye İsviçre milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Türkiye İsviçre milli maç için geri sayım sürüyor. Gruptaki ilk 2 maçında önce İtalya, daha sonra Galler'e mağlup olan Milliler, son maçına İsviçre karşısında çıkıyor. hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Azerbaycan'da oynanacak olan Türkiye İsviçre maçı, bizim için ya tamam ya da devam maçı olarak görülüyor. Peki, EURO 2020 İsviçre canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, Türkiye İsviçre maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Bizim Çocuklar, EURO 2020 A Grubu'nda tamam ya da devam maçına çıkıyor. Türkiye, gruptaki son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenilen A Milliler, bu akşam Azerbaycan'da en önemli maçına çıkıyor. En iyi üçüncülük formülü için galibiyetten başka şans bulunmazken milli maç için geri sayım da başladı. Bu doğrultuda, hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

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İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Türkiye İsviçre maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü, yani bu akşam oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Edinilen bilgiye göre, milli maç şifresiz yayınlanacak. Peki, Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda?

İşte detaylar ve muhtemel 11'ler

Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? EURO 2020 İsviçre Türkiye milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Ozan, Kaan Ayhan, Cengiz, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İSVİÇRE: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Gavranovic

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsviçre arasındaki A Grubu 3. maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

Mücadeleyi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

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Türkiye İsviçre milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
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