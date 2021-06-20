Bizim Çocuklar, EURO 2020 A Grubu'nda tamam ya da devam maçına çıkıyor. Türkiye, gruptaki son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenilen A Milliler, bu akşam Azerbaycan'da en önemli maçına çıkıyor. En iyi üçüncülük formülü için galibiyetten başka şans bulunmazken milli maç için geri sayım da başladı. Bu doğrultuda, Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

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İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Türkiye İsviçre maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü, yani bu akşam oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Edinilen bilgiye göre, milli maç şifresiz yayınlanacak. Peki, Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda?

İşte detaylar ve muhtemel 11'ler