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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Zafer Elmas’ın

SUAT UMURHAN
Zafer Elmas’ın

Nefes nefese geçen seçimde son 3 sandıkta atağa kalkan ve 1541 oy alan , 1500 oyda kalan ’nu geride bırakıp ipi göğüsledi. Elmas, zaferinin ardından “Tek yumruk olacağız. Kimse kaybetmedi, G.Saray kazanacak” dedi

G.Saray Kulübü 116 yıllık tarihinin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne oldu, başkanlık koltuğuna oturdu. Sabah 11.00'de G.Saray Lisesi'nde başlayan oy verme işlemi 15.00'e kadar devam ederken hemen ardından 30 sandıkta tek tek sayım başladı. 4731 üye oy kullandığı seçimde İlk 10 sandık sonunda rakiplerine fark atarken, Metin Öztürk ile Burak Elmas da takibini sürdürdü. 11. sandığa gelindiğinde Burak Elmas ilk kez Eşref Hamamcıoğlu'nu o sandıkta geçerken (57-51) sonrasında da her sandıkta farkı azaltarak arayı kapattı. 28. sandıkta Elmas 12 oy farkla ilk kez zirveye fırladı. 29. sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burak Elmas bir gelenek olan sarı-kırmızı kravatı boynuna takarken, 30. sandık açıklanınca salon "Re re re ra ra ra" tezahüratı ile inledi. Ayağa kalkan Elmas, rakibi Hamamcıoğlu'nun yanına giderek kürsüye doğru götürdü. Aslan'ın yeni patronu birlik beraberlik mesajları vererek 38. başkanlığını ilan etti.

BURAK ELMAS KİMDİR?

47 yaşındaki yeni başkan Burak Elmas, doğumlu. 'nin ardından ABD'de Denver Üniversitesi Finans ve Pazarlama Bölümü'nü bitiren Elmas, profesyonel yönetici olarak çalışıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan yönetimde yer alan Elmas, sonrasında döneminde de idareci olarak G.Saray'a hizmet verdi. 'in ilk döneminde Sportif AŞ yöneticiliği görevinde bulunan Burak Elmas, eski başkanlardan 'in kızı ile evli.

İŞTE YENİ YÖNETİM

A.Polat Bengiserp: (, . İş idaresi Bölümü, İş adamı)
Remzi Sanver: (GS Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Profesör)
Başak Karaca: (G.Saray Lisesi, . Siyaset Bilimi, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü)
Bikem Kanık: (G.Saray Lisesi, İstanbul Üni İktisat, Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi)
Turhan Özel: (G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İşletme, THY A.O'da Kargodan sorumlu genel müdür yardımcısı)
Burçak E. Zorlu: (G.Saray Lisesi, London School of Economics, Güneşli AŞ Yönetim Kurulu Başkanı)
Köksal Ünlü (Ankara Üni İngiliz Filolojisi, DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı)
Özgür Kalelioğlu: (Avusturya Lisesi, Insbruck Üni İşletme, Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Başkanı)
Rezan Epözdemir: (Marmara Üni Hukuk Fakültesi, Avukat)
Işıtan Gün: (Boğaziçi Üni Ekonomi, Proje ve finans geliştirme uzmanı)
Reha Keskin: (G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İş idaresi, Elma Catering kurucusu)
Selim Sefada: (Şişli Terakki Lisesi, İstanbul Üni Eczacılık, Eczacı)
Vahap Tanrıverdi: (Malatya Lisesi, DEÜ Jeofizik Mühendisliği, Tekstil, Gıda ve turizm şirketleri sahibi)
M.Polat Kalafatoğlu: (G.Saray Lisesi, G.Saray Üni Hukuk, Koç Üni öğretim görevlisi)
Ozan Şener: (TED Ankara Koleji, Kültür üni İnşaat Mühendisliği)

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