Zafer Elmas’ın

G.Saray Kulübü 116 yıllık tarihinin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne oldu, Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturdu.4731 üye oy kullandığı seçimde İlk 10 sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu rakiplerine fark atarken,11. sandığa gelindiğinde Burak Elmas ilk kez Eşref Hamamcıoğlu'nu o sandıkta geçerken28. sandıkta Elmas 12 oy farkla ilk kez zirveye fırladı.Ayağa kalkan Elmas, rakibi Hamamcıoğlu'nun yanına giderek kürsüye doğru götürdü. Aslan'ın yeni patronu birlik beraberlik mesajları vererek 38. başkanlığını ilan etti.47 yaşındaki yeni başkan Burak Elmas, İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi 'nin ardından ABD'de Denver Üniversitesi Finans ve Pazarlama Bölümü'nü bitiren Elmas, profesyonel yönetici olarak çalışıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan yönetimde yer alan Elmas, sonrasında Özhan Canaydın döneminde de idareci olarak G.Saray'a hizmet verdi. Mustafa Cengiz 'in ilk döneminde Sportif AŞ yöneticiliği görevinde bulunan Burak Elmas, eski başkanlardan Faruk Süren 'in kızı Yelda Elmas ile evli. Grenoble Üni . İş idaresi Bölümü, İş adamı)(GS Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Profesör)(G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni . Siyaset Bilimi, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü)(G.Saray Lisesi, İstanbul Üni İktisat, Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi)(G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İşletme, THY A.O'da Kargodan sorumlu genel müdür yardımcısı)(G.Saray Lisesi, London School of Economics, Güneşli AŞ Yönetim Kurulu Başkanı)(Ankara Üni İngiliz Filolojisi, DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı)(Avusturya Lisesi, Insbruck Üni İşletme, Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Başkanı)(Marmara Üni Hukuk Fakültesi, Avukat)(Boğaziçi Üni Ekonomi, Proje ve finans geliştirme uzmanı)(G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İş idaresi, Elma Catering kurucusu)(Şişli Terakki Lisesi, İstanbul Üni Eczacılık, Eczacı)(Malatya Lisesi, DEÜ Jeofizik Mühendisliği, Tekstil, Gıda ve turizm şirketleri sahibi)(G.Saray Lisesi, G.Saray Üni Hukuk, Koç Üni öğretim görevlisi)(TED Ankara Koleji, Kültür üni İnşaat Mühendisliği)