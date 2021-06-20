Zafer Elmas’ın

Nefes nefese geçen seçimde son 3 sandıkta atağa kalkan ve 1541 oy alan Burak Elmas, 1500 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakıp ipi göğüsledi. Elmas, zaferinin ardından “Tek yumruk olacağız. Kimse kaybetmedi, G.Saray kazanacak” dedi
G.Saray Kulübü 116 yıllık tarihinin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne oldu, Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturdu. Sabah11.00'de G.Saray Lisesi'nde başlayanoy verme işlemi 15.00'e kadardevam ederken hemen ardından30 sandıkta tek tek sayım başladı. 4731 üye oy kullandığı seçimde İlk 10 sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu rakiplerine fark atarken, Metin Öztürkile Burak Elmas da takibini sürdürdü. 11. sandığa gelindiğinde Burak Elmas ilk kez Eşref Hamamcıoğlu'nu o sandıkta geçerken (57-51) sonrasındada her sandıkta farkı azaltarakarayı kapattı. 28. sandıkta Elmas 12 oy farkla ilk kez zirveye fırladı. 29. sandık sonuçlarının açıklanmasıile birlikte Burak Elmas bir gelenekolan sarı-kırmızı kravatı boynunatakarken, 30. sandık açıklanıncasalon "Re re re ra ra ra" tezahüratıile inledi. Ayağa kalkan Elmas, rakibi Hamamcıoğlu'nun yanına giderek kürsüye doğru götürdü. Aslan'ın yeni patronu birlik beraberlik mesajları vererek 38. başkanlığını ilan etti.
BURAK ELMAS KİMDİR?
47 yaşındaki yeni başkan Burak Elmas, İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi'nin ardından ABD'de Denver Üniversitesi Finans ve Pazarlama Bölümü'nü bitiren Elmas, profesyonel yönetici olarak çalışıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan yönetimde yer alan Elmas, sonrasında Özhan Canaydın döneminde de idareci olarak G.Saray'a hizmet verdi. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde Sportif AŞ yöneticiliği görevinde bulunan Burak Elmas, eski başkanlardan Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile evli.
İŞTE YENİ YÖNETİM
A.Polat Bengiserp: (GS Lisesi, Grenoble Üni. İş idaresi Bölümü, İş adamı) Remzi Sanver: (GS Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Profesör) Başak Karaca: (G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni. Siyaset Bilimi, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü) Bikem Kanık: (G.Saray Lisesi, İstanbul Üni İktisat, Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi) Turhan Özel: (G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İşletme, THY A.O'da Kargodan sorumlu genel müdür yardımcısı) Burçak E. Zorlu: (G.Saray Lisesi, London School of Economics, Güneşli AŞ Yönetim Kurulu Başkanı) Köksal Ünlü (Ankara Üni İngiliz Filolojisi, DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı) Özgür Kalelioğlu: (Avusturya Lisesi, Insbruck Üni İşletme, Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Başkanı) Rezan Epözdemir: (Marmara Üni Hukuk Fakültesi, Avukat) Işıtan Gün: (Boğaziçi Üni Ekonomi, Proje ve finans geliştirme uzmanı) Reha Keskin: (G.Saray Lisesi, Boğaziçi Üni İş idaresi, Elma Catering kurucusu) Selim Sefada: (Şişli Terakki Lisesi, İstanbul Üni Eczacılık, Eczacı) Vahap Tanrıverdi: (Malatya Lisesi, DEÜ Jeofizik Mühendisliği, Tekstil, Gıda ve turizm şirketleri sahibi) M.Polat Kalafatoğlu: (G.Saray Lisesi, G.Saray Üni Hukuk, Koç Üni öğretim görevlisi) Ozan Şener: (TED Ankara Koleji, Kültür üni İnşaat Mühendisliği)