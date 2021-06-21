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Giriş Tarihi: 21.6.2021

’ı isterim

Beşiktaş’ı isterim
JOSEF de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen , uzun süredir gündeminde tuttuğu 'dan olumlu yanıt aldı. Çin'in takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı. 3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine 'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.

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Beşiktaş’ı isterim
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