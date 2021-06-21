Beşiktaş’ı isterim

JOSEF de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Lucas Fernando'dan olumlu yanıt aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı. 3 yıllıkkontrat ve 1.5 ile 1.8 milyonEuro arasında bir maaş üzerindengörüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.