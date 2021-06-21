Finlandiya - Belçika | CANLI

EURO 2020 E Grubu 3. ve son maçında lider Belçika, Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Finlandiya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetiyor.
E Grubu'nda ilk iki maçında Rusya'yı 3-0 ve Danimarka'yı 2-1 mağlup eden Belçika, bu maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
Finlandiya ise ilk maçta Danimarka'yı 1-0 mağlup ederken ikinci maçta ise Rusya'ya 1-0 yenildi. Finlandiya grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
BELÇİKA: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku.
FİNLANDİYA: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki.