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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:03 Son Güncelleme: 21.6.2021 22:06

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Finlandiya - Belçika | CANLI

3. ve son maçında ilk iki maçını da kazanan Belçika, Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Alman hakem yönetiyor. Belçika - Finlandiya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

3. ve son maçında lider Belçika, Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Alman hakem yönetiyor.

E Grubu'nda ilk iki maçında 'yı 3-0 ve 'yı 2-1 mağlup eden Belçika, bu maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Finlandiya ise ilk maçta Danimarka'yı 1-0 mağlup ederken ikinci maçta ise Rusya'ya 1-0 yenildi. Finlandiya grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

BELÇİKA: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku.

FİNLANDİYA: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki.

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Finlandiya - Belçika | CANLI
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