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Giriş Tarihi: 21.6.2021 23:01 Son Güncelleme: 21.6.2021 23:09

Son dakika… eski Barcelonalı ’ya kancayı taktı! Transferde dev rakip…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika… Galatasaray eski Barcelonalı Paulinho’ya kancayı taktı! Transferde dev rakip…

Son dakika haberi… ’da kıran kırana geçen seçim gecesinin ardından sarı-kırmızılı takımın 38. Başkanı seçilen , ilk icraatı olarak ’i Florya’ya geri döndürdü. Deneyimli teknik adam Galatasaray’daki 5. Dönemine resmen başladı. Fatih Terim’in takımın başına dönmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. İspanyol basınından gelen iddialara göre, eski Barcelonalı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ’ya Galatasaray talip oldu. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde güçlü rakipleri bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarına yönetiminde devam eden , 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni sezon için umutlu olan taraftarlar, gelecek yeni transferleri bekliyor.

İlk iş olarak Fatih Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas, mazbatasını aldıktan sonra transferde düğmeye basacak. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında hızlı adımlar atması beklenirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

Kariyerinde son olarak Çin Ligi ekiplerinden forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından 'nun haberine göre, Çin'den ayrılan eski Barcelonalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, bu transferde ve gibi güçlü ekiplerle yarışacak.

Yıldız oyuncunun transfer tekliflerini iyi değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Paulinho'nun Avrupa'ya dönmesine kesin gözüyle bakılırken, transfer için yarışan tüm takımların eşit şansa sahip olduğu belirtildi.

32 yaşındaki orta saha, 2019 yılında 'dan Çin'e tam 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Paulinho, 130 gol ve 55 asistle oynadı.

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