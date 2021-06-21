Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ise bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Sörloth için minimum 20 Temmuz tarihine kadar bekleme konusu masaya yatırılırken, Avcı'nın "Takımda Koita, Ekuban ve Djaniny var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz. Dolayısıyla Sörloth'un olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi. Oluşan fikir birliği doğrultusunda forvet transferi için acele edilmemesi kararlaştırıldı.