Trabzonspor, eski oyuncusu Alexander Sörloth'u tekrar transfer edebilmek için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Ancak 25 yaşındaki golcünün, Leipzig'in ilk etap kampına dahil edilmesiyle beklentiler düştü.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ise bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Sörloth için minimum 20 Temmuz tarihine kadar bekleme konusu masaya yatırılırken, Avcı'nın "Takımda Koita, Ekuban ve Djaniny var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz. Dolayısıyla Sörloth'un olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi. Oluşan fikir birliği doğrultusunda forvet transferi için acele edilmemesi kararlaştırıldı.
DİABATE&FLAVİO KIRALANACAK
Bordo-Mavili takımda yabancı kontenjanında yer açmak için kampa çağrılmayan Diabate ile geçtiğimiz sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın zaman zaman forma şansı tanıdığı Flavio'nun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Diabate ile Altay ilgilenirken, Flavio için de birçok takımdan kiralama teklifi bekleniyor.