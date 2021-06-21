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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:07 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:19

, için bekleme kararı aldı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Alexander Sörloth için bekleme kararı aldı

, transferinde Norveçli golcünün 'in ilk etap kampına dahil edilmesiyle beklentiler düştü. , Takımda Koita, Ekuban ve Djaniny var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz. Dolayısıyla Sörloth'un olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi.

, eski oyuncusu 'u tekrar transfer edebilmek için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Ancak 25 yaşındaki golcünün, 'in ilk etap kampına dahil edilmesiyle beklentiler düştü.

Başkan ve teknik direktör ise bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Sörloth için minimum 20 Temmuz tarihine kadar bekleme konusu masaya yatırılırken, Avcı'nın "Takımda Koita, Ekuban ve Djaniny var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz. Dolayısıyla Sörloth'un olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi. Oluşan fikir birliği doğrultusunda forvet transferi için acele edilmemesi kararlaştırıldı.

DİABATE&FLAVİO KIRALANACAK
Bordo-Mavili takımda yabancı kontenjanında yer açmak için kampa çağrılmayan ile geçtiğimiz sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın zaman zaman forma şansı tanıdığı 'nun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Diabate ile Altay ilgilenirken, için de birçok takımdan kiralama teklifi bekleniyor.

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Trabzonspor, Alexander Sörloth için bekleme kararı aldı
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