Türkiye EURO 2020'de neden başarısız oldu? İşte başarısızlığın sebepleri! (SABAH SPOR ÖZEL)

Hepimizin dört gözle ve heyecanla beklediği EURO 2020 turnuvasını ne yazık ki hüsranla bitirdik. Türkiye'nin bulunduğu A Grubu'ndaki takımlar İtalya'yı dışarda bırakırsak, Galler ve İsviçre tam da bizim kalibremize uygundu. Yani yenebileceğimiz takımlardı. İtalya gibi favori bir takıma karşı açılış maçında 3-0 yenilmek çok moral bozucuydu.

Fakat #BizimÇocuklar ikinci maçta Galler'e karşı iyi mücadele verip puan alır dedik ama yine olmadı ve Galler'e karşı da etkisiz futbolla 2-0 kaybettik. Dün de grubun son maçında en iyi 3. olma ümidiyle çıktığımız maçta ne yazık ki yine kötü bir futbolla İsviçre'ye karşı 3-1 kaybettik.