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Giriş Tarihi: 22.6.2021

sahnede

Aziz Yıldırım sahnede
eski başkanı , Olağan Seçimli Genel Kurul'a 1 gün kala basının karşısına çıkıyor. Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda perşembe saat 11.30'da yapacağı toplantıyı, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağım" diyerek duyurdu. Yıldırım'ın dün diyerek, 3 yıl önce 'a kulübü hangi şartlarda teslim ettiğini ve görevde kaldığı süre içinde neler yaptığını anlatacağı öğrenildi. Bugün ifadesiyle kulübün şu an içinde bulunduğu durumu ve Koç yönetiminin 3 yıllık icraatlarını değerlendirecek olan Yıldırım'ın, Yarın ifadesiyle de gelecek için aday olup olmayacağı konusundaki fikrini ortaya koyması bekleniyor.

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Aziz Yıldırım sahnede
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