Aziz Yıldırım sahnede

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'a 1 gün kala basının karşısına çıkıyor. Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda perşembesaat 11.30'da yapacağı toplantıyı, "Hepimizinortak sevdası olanFenerbahçe'nin dünü,bugünü ve yarını üzerinekonuşacağım" diyerek duyurdu. Yıldırım'ın dün diyerek, 3 yıl önce Ali Koç'a kulübü hangi şartlarda teslim ettiğini ve görevde kaldığı süre içinde neler yaptığını anlatacağı öğrenildi. Bugün ifadesiyle kulübün şu an içinde bulunduğu durumu ve Koç yönetiminin 3 yıllık icraatlarını değerlendirecek olan Yıldırım'ın, Yarın ifadesiyle de gelecek için aday olup olmayacağı konusundaki fikrini ortaya koyması bekleniyor.