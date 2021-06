Bursaspor'da Mustafa Er dönemi! Batalla da teknik ekipte yer alacak

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Ekip lideri Emin Adanur, adaylıklarını ilk açıkları günden, Mustafa Er ile anlaşacaklarını dile getirdiklerini hatırlattı. Adanur, bugün bu anlaşmayı resmiyete döktüklerini belirterek, "Hocamızın Bursaspor için yaptıkları ortada, bugüne kadar gösterdiği fedakarlıklar, vefa, emek hepsi ortada. Bugün Bursaspor'un kendisine karşı vefasını gösteriyoruz hem de tüm camiamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmenin başta camiamız olmak üzere, herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MUSTAFA ER: SÖZ VERDİĞİM İÇİN BURADAYIM, SÖZÜMÜ TUTTUM

Teknik Direktör Mustafa Er ise, söz verdiğini ve söz verdiği için burada kaldığını ifade etti. Yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden ötürü teşekkür eden Er, "Biz de bu güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Lig bitmeden önce söz vermiştim, hiçbir kulüp ile kongre neticelenmeden görüşmeyeceğimi söyledim ve sözümü tuttum. Sonraki süreçte 1-2 gün içerisinde başkanımız ve yöneticilerimizle oturduk, kısa bir toplantı yapıp, kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Bu anlamda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Koşulsuz, şartsız biz burada kalıp bu mücadeleyi en sonuna kadar ben ve ekibim götüreceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık. Geçen senenin özelinde oyuncu grubumuza teşekkür etmek istiyorum, çok sıkıntılı, sancılı bir süreçte oyuncu grubumuz teknik heyetimiz ve özellikle personelimizle beraber çok sıcak samimi bir ortamda elimizden geldiğince başarılı olmaya çalıştık. Mevcut durumda oyuncularımızın katma değeri kat be kat arttı. Önceliğimiz onları koruyarak yola devam etmek. İnşallah sonra ilerleyen adımları atabilmek. Tekrar ifade ediyorum koşulsuz şartsız her ortamda elimizden gelenin en iyi yapacağımızın sözünü veriyorum. İnşallah güzel günleri hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emin Adanur ve Mustafa Er, resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Bursaspor Teknik Direktörümüz Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İSKELET KADROMUZUN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ"

İç transferde görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mustafa Er, "Oyuncularımızla iletişim halindeyiz, onlar da burada kalmak istiyorlar. Ufak pürüzler var, giderileceğini düşünüyorum. İskelet kadromuzun korunması önceliğimiz, onun üzerine inşa edeceğiz. Bu hafta veya önümüzdeki haftada bu süreç netleşir. Mevcut durumda biz hepsinin kalmasını istiyoruz. Birçok teklif konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ancak ilk etapta tüm ekibimizi koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Çok ekstra bir teklif gelir oyuncularımız için, ancak o zaman yönetim kurulu ile değerlendiririz" şeklinde konuştu.

"7-8 TAKVİYE YAPARSAK, GÜZEL BİR TAKIM OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni sezonda da Vakıfköy'den yeni isimlerin olacağını kaydeden Er, "Yeterlilikleri olduğu an sahada olacak. 7-8 transfer yapmayı düşünüyoruz, 3 yıllık plan yaptık. En sıkıntılı sezonumuz bu sezon, geçen seneden bir hazırlığımız da yok, bir scout ekibimiz de yok. Kulüp olarak o departmanımız 2 yıldır boştu, geçen sene takım ve birçok sorun ile uğraşırken orayla alakalı hazırlığımız vardı. Lig bittiğinden beri, her gün buluşup çalışıyoruz. Listemizdeki 12-13 oyuncu transfer yaptı, en büyük sıkıntımız tahta gibi duruyor. Transfer listemizi de verdik, yönetimimiz bununla alakalı da görüşüyor. Tahtanın ne zaman açılacağı ile ilgili net bir şey söyleyemediğimiz için bu süreç bizi nereye götürecek onu bilmiyoruz ama biz mümkün olduğu kadar bunu kısaltarak devam etmek istiyoruz. B planımız da var, ona göre de hazırlık yapıyoruz. Mevcut kadroyu koruyup, 7-8 takviye yaparsak güzel bir takım olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Taraftarı çok özlediklerini söyleyen Er, "Taraftarımızın, kulübümüzle bütünleşmesi çok farklı. Stadımızda oluşabilecek ambiansı da iple çekiyoruz. Bizim için çok ciddi itici bir güç olacaktır, bu kararı önemsiyoruz. Ağustos ayında maçların seyircili olacağını düşünüyorum, bu da bize çok büyük katkı sağlayacaktır" yorumunu yaptı.

"DAHA VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

Transfer engeli olmasaydı, transferin yüzde 70'ini bitirebileceklerini kaydeden Er, şöyle devam etti;

"Kendi kadromuzu kuracağız ama ne kadar istediğimiz oyuncuları alacağız soru işareti, süreç ilerledikçe oyuncular başka kulüplere gidiyor. Bu ne bizimle ne yönetim ile alakalı bir durum, kulübün geldiği nokta bu. Biz mümkün olduğu kadar burayı kuvvetli tutarak, hem yönetimimizin, hem bizim ulaştığımız oyunculara ulaşarak tutmak istiyoruz, görüştüklerimiz var. Tahta açıldığı takdirde yapabildiğimiz en kuvvetli takımı yapacağız. Plan projeler her zaman tabelaya bağlı. Şunu net bir şekilde söyleyeyim, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadeli plan; ilk etapta mevcut kadroyu koruyarak, çok fazla yaş aralığına bakmayarak deneyimli ve iyi oyuncularla hak ettiğimiz yere gelebilmek, sonrasında orta vadeli plan devreye girecek. Uzun vadeli planda da yarışmacı bir kimlik ile Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bir Bursaspor yaratmak. Bunların hepsi birer süreç, adım. En zoru bu sene, daha sonraki sezonları planlayabilmek zor olmayacaktır. Sezona minimum hasarla başlayıp, bu seneyi doğru geçebilirsek, sonraki sezonları daha doğru planlayabiliriz. Tahta açılmazsa da elimizden geleni yaparız. Geçen sene de oyuncular kaybettik, şu avantajımız var 17 tane ilk defa profesyonel ligde oynayan oyuncu oynattık. Şu an bu oyuncularımız, birçok anlamda geliştiler. Ligi gördüler, geçen seneden düzenimiz var. Oyuncularımız, ne istediklerimizi çok net biliyor, bu bizim için artı olacaktır. Daha verimli bir sezon geçireceğiz. Ligin başlangıcı çok önemli. Onları en hazır şekilde tutabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"PABLO'NUN BURSA'DAKİ KARŞILIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ, TARAFTAR İLE BULUŞMASINI İPLE ÇEKİYORUZ"

Pablo Martin Batalla'nın da teknik heyet içerisinde yer alacağını hatırlatan Mustafa Er, aktif futbolculuk yaşantısında kulübün efsanelerinden biri haline gelen Batalla için, "Güney Amerika'dan oyuncularımız var, orada bizim için tahta ciddi bir problem. Getirmeye çalıştığımız oyuncular var. Batalla'nın vatandaşlık süreci devam ediyor, aynı zamanda lisans da en kısa zamanda çözülecek. Bu birlikteliği daha önceden de düşünüyorduk, kısmet bu seneymiş. Pablo'nun Bursa'daki karşılığını hepimiz biliyoruz, tribünler açıldığı takdirde stadımızda taraftarımız ile buluşması herkes için çok özel olacak, ben de merakla bekliyorum. O günü iple çekiyoruz. Antrenörlük kariyerine de bu sene başlıyor, bize çok katkısı olacak. İyi bir adım atacağı için hayırlı olsun diliyorum, inşallah hedeflediği noktaya ulaşır. Ekimize bir hocamız daha katılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Abdullahi Shehu ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtlandıran Er, Shehu'nun bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini, önceliğinin kendi takımı olduğunu ve kulüpten alacağı noktasında çok yardımcı olduğunu dile getirdi.