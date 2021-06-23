Sahte menajer dolandırdı! İmam sahip çıktı

PARAYI VERDİ BİR DAHA YÜZÜNÜ GÖRMEDİ

İki haftadır Denizli'de bulunan Abdulselam İbrahim Abdullah, yaşadığı olay nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Tek istediğinin kendini gösterip bir takımda forma giyebilmek olduğunu ifade eden Abdulselam, "Kenya'dan buraya futbol oynamak için geldim. 2'si Kenya'da, 1'i Türkiye de 3 kişiye toplam 5 bin dolar verdim. Dolandırıldım. Burada yalnız başıma kaldım. Terk edildim. Namaz kılmak için gittiğim camide imamla karşılaştım. İmam bana çok yardım etti. İnsanlar burada bana para verdi. Bana kalacak bir yer buldular. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

HAYALİ MANCHESTER UNITED FORMASI GİYMEK

Kenya'da zorlu bir hayatı olduğunu, küçüklüğünden beri futbolcu olmanın hayalini kurduğunu dile getiren Abdulselam İbrahim Abdullah, "Şu an Türkiye'de de zor bir hayatım var. Burada kalmak için 1 yıl iznim bulunuyor. Eğer bir takım bulursam kendimi kanıtlayabilirim. Kendime güvenim tam. İyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Bir gün Manchester United forması giymeyi hayal ediyorum. Türkiye'ye bunu gerçekleştirmek için geldim" diye konuştu.

"BURADA KADERİNE TERK EDİLMİŞ"

Yeşilköyspor Genel Koordinatörü Köksal Ege, Abdulselam'ı futboldan uzak kalmaması için antrenmanlara aldıklarını ifade ederek, "Burada kaderine terk edilmiş. Parasını da kaptırmış. Bizden rica ettiler, daha sonra onu antrenmanlarımıza davet ettik. Formunu korumasını istedik. Denizli'de yalnız kalmış, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Olmaması gereken şeyler olmuş. Biz ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah kendisine uygun bir takım bulabilir" dedi.

İbrahim için kalacak yer bulan cami cemaatinden Mustafa Satıcı, Abdulselam İbrahim Abdullah ile camide tanıştıklarını, çaresiz durumda olan gence ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi.