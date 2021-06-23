Yeni ‘donk’ kaan!

8+6 yabancı kuralı nedeniyle Donk’un sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, tıpkı onun gibi defans ve orta sahada oynayabilen Kaan Ayhan için Sassuolo’nun kapısını çalacak
Ryan Donk'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, eski göz ağrılarından Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi. İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon Euro ödediği milli stoperi 2 milyon Euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.
YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ
26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim"mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp,Sassuolo ile pazarlıklara oturmayahazırlanıyor. İtalya'da net 750bin Euro kazanan Kaan'ın 1 milyonEuro istediği öğrenildi. Stoper,ön libero ve sağ bekte oynayabilenfutbolcunun transferi gerçekleşirse,Donk'un boşluğu dadolmuş olacak.
KAAN AYHAN KİMDİR?
1994'TE Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Kaan Ayhan futbol yaşantısına Almanya'da Schalke 04 II takımı ile başladı. Schalke 04 A takım kadrosuna yükselen Kaan, kiralık olarak Frankfurt'ta oynadı. 2016'da 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olan Ayhan, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etti. Türkiye Milli Takım formasını da giyen başarılı stoper, anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından Iğdırlı. 2016'dan bu yana ise Türkiye A Milli Takım kadrosuna dahil olan Ayhan, günümüze kadar toplam 40 kez A milli formayı giydi ve 4 gol atmayı başardı.
TERİM FAKTÖRÜ İKNA ETTİ
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 26 yaşındaki joker oyuncu, Fatih Terim faktöründen dolayı Türkiye'de önceliğini Galatasaray'a verdi.