Son dakika: Beşiktaş yeni 10 numarasını getiriyor! Brezilyalı yıldız için Josef de Souza devrede…

Geçtiğimiz sezon oldukça dar bir kadroyla mücadele eden ve birçok kiralık yıldızıyla sezonu 2 kupayla bitiren Beşiktaş, yeni sezon için daha geniş ve Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabilecek bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, birçok ismin transferi konusunda ilerleme kat ediyor.