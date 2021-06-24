Beşiktaş'ta Alex Teixeira için Josef de Souza devreye girdi!

Beşiktaş, yeni 10 numara transferinde ilerleme kat ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Adem Ljajic'i gönderip Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex Teixeira, Josef'in çok yakın arkadaşı. Josef'in bu transferde etkin rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.