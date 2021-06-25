Fenerbahçe'de Ali Koç tek aday! Kongre ikinci kez statta düzenleniyor...

Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLECEK

Kongrenin ikinci gününde yarın başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilecek.

Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.

ADAYLIĞINI DUYURAN EYÜP YEŞİLYURT SEÇİME GİREMİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt, seçme giremedi. Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt'un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de dün bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.