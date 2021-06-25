Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de ilk hedef forvet! Facundo Ferreyra ile görüşmeler başladı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:18

Göztepe'de ilk hedef forvet! Facundo Ferreyra ile görüşmeler başladı

DHA
Göztepe'de ilk hedef forvet! Facundo Ferreyra ile görüşmeler başladı

Göztepe Arjantinli futbolcu Facundo Ferreyra'nın peşinde! Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Göztepe, forvet transferine büyük önem veriyor. Altınordu'da forma giyen stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer eden İzmir ekibi Celta Vigo forması giyen Arjantinli golcü ile görüşmelere başladı.

Ünal Karaman yönetiminde ikinci yarı çıkış yakalayan Göztepe, forvet eksikliği yüzünden ligin ilk yarısında sıkıntılar çekmişti. İzmir temsilcisi Celta Vigo'da forma giyen Facundo Ferreyra ile ilgileniyor. Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Göz-Göz, Arjantinli yıldızla görüşmelere başladı.

Süper Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzalayıp Şefik, Onovo ve Rodriguez'le prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Facundo Ferreyra'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncuyla görüşmelere başladığı bildiildi. Celta Vigo'dan ayrılmayı düşünen Ferreyra'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe'nin teklifine olumlu yanaştığı vurgulandı.

Celta Vigo'dan beklediği süreyi alamayan Ferreyra'nın önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor. Kariyerine ülkesi Arjantin'in Banfield takımında başlayan Ferreyra, Velez Sarsfield'ta oynadıktan sonra Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer oldu. İngiltere'de New Castle United forması da giyen 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Espanyol takımlarında görev aldı. Ferrayra, geçen sezon La Liga'da 13 maça çıkıp 1 de gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor 2021 finalistleri kimler oldu? TV8 - 24 Haziran 2021 SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı! İsmail mi, Ayşe mi, Aleyna mı, Poyraz mı?
SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son Dakika Haberi: Galatasaray'da dev transfer harekatı! 2 isim yolcu, Fatih Terim'e kötü haber
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
SON DAKİKA: Emine Karakaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Kuma olmak istemediği için öldürüldü
SON DAKİKA HABER! Ünlü cerrahın eşinden çarpıcı iddia: 3'lü ilişki teklifini reddettiğim için boşanma davası açtı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?
SON DAKİKA: Deprem profesörü Halit Demir'i 20 milyon lira dolandırdılar
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Peş peşe açıklamalar: Altın düşer mi yükselir mi?
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve tarihte adı ne? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun çocuğu kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de ilk hedef forvet! Facundo Ferreyra ile görüşmeler başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA