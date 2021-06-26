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Giriş Tarihi: 26.6.2021 09:37 Son Güncelleme: 26.6.2021 10:10

Son dakika: Trabzonspor'dan sol bek kararı! Transfer Anders Trondsen'e bağlı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'dan sol bek kararı! Transfer Anders Trondsen'e bağlı

Son dakika... Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Gervinho, Perez, Koita ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna kattı. Ancak TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası bordo-mavili takım frene bastı. 8+6'lık yabancı kuralı kararının ardından sol beke yabancı futbolcu arayışlarını sonlandıran Karadeniz ekibi, Norveçli Anders Trondsen'i bu bölgede değerlendirmek istiyor. Norveçli ismin kamptaki performansına göre karar verilecek.

Son dakika... Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Üst üste yaptığı transferlerle rakiplerini geride bırakan bordo-mavililer, sol bek pozisyonu için ise geri adım attı.

Trabzonspor'da sol bek için ismi gündeme gelen Norveçli Anders Trondsen'in kamptaki performansına göre teknik direktör Abdullah Avcı transfer için kararını verecek.

Yeni yabancı kuralı yüzünden sol bek için elindeki seçenekleri değerlerdirmeye karar veren Avcı, daha önce 13'ü Rosenborg'da olmak üzere kariyerinde 32 kez bu mevkide oynamış olan Norveçli orta sahada karar kıldı.

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Trondsen'in Rosenborg'daki teknik direktörü Trond Henriksen'den de bilgi alan Avcı'ya gelen raporların olumlu olduğu da belirtildi.

TRANSFER KAMP SONRASINA KALDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının 14 Temmuz'da sona erecek olan ilk kampın bitimine kadar askıya alındığını söyledi.

Listedeki oyuncularla görüşmelerini sürdüreceklerini ancak esas hamlenin teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporundan sonra başlayacağını açıklayan Ağaoğlu, "Hocamız o kampta muhtemelen eksik gördüğü yerlere takviye isteyecektir ve biz de ona göre gerekeni yapacağız. Özellikle yerli oyuncu transferi konusunda bu kamp çok belirleyici olacaktır" diye konuştu.

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Son dakika: Trabzonspor'dan sol bek kararı! Transfer Anders Trondsen'e bağlı
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