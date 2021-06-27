Bilic öne çıktı

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, son bir hamle ile Hırvat hocaya yöneldi. Yaklaşık 10 gündür pazarlık halinde olan tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi
Fenerbahçe'de haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarılacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak. Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu. Bir dönem Beşiktaş'ıda çalıştıranHırvatteknikadamın listenin başındaki isimolduğu ve teknik direktörlük koltuğunaçok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Marco Silva ve Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.
WEST HAM'IN SZALAI TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ
İNGILIZ kulübü West Ham United, Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiren Attila Szalai'ye talip oldu. Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerle temasa geçerek 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamın altındaki tekliflerin düşünülmeyeceğini dile getirdi. Başkan Ali Koç da önceki hafta Szalai'yi ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini söylemişti.
NICE ALTAY'I İSTEDİ
DAHA önce adı Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile anılan Nice kulübü, şimdi de Fenerbahçeli Altay Bayındır için devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi, yıldız eldivenin satışından 20 milyon Euro civarında bir rakam kazanmayı hedeflerken, Fransız ekibinin ise şartları sonuna kadar zorlayacağı bildirildi. Pazarlığın başlaması bekleniyor.