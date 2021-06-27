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Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:39

Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak!

Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak!

Galatasaray, yeni sezonu hazırlık maçıyla açıyor. İlk hazırlık maçını yapacak olan sarı kırmızılılar bugün Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı bugün saat 18:00'da başlayacak. Maç, GS TV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile yapacak.

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni transferler olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın da oynanması beklenilen maç saat 18:00'da GS TV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Yedlin ve Feghouli geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Mısır'ın Olimpiyat Oyunları kadrosunda olan Mostafa Mohamed, alınan izin sonrası milli takımdan ayrıldı ve Galatasaray kafilesine katıldı.

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Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak!
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