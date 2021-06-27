Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşacak!

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra idmanlara başlayan Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçını da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş takımı ile yapacak.
GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yeni transferler olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın da oynanması beklenilen maç saat 18:00'da GS TV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Yedlin ve Feghouli geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Mısır'ın Olimpiyat Oyunları kadrosunda olan Mostafa Mohamed, alınan izin sonrası milli takımdan ayrıldı ve Galatasaray kafilesine katıldı.