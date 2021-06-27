Son dakika: Galatasaray'da yeni savunma! Kaan Ayhan, Van Aanholt ve Moreno...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fatih Terim, yeni yönetime transfer raporunu iletti. Transfer görüşmelerine başlayan yönetim Fatih Terim'n listesi doğrultusunda ilerliyor.
GALATASARAY'DA SAVUNMA YENİ İSİMLERLE KURULACAK
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası aralandı. Elmas'tan istediği takviyelerin gerçekleşeceğine dair söz alan Terim; sağ bek, sol bek ve stopere ihtiyacı olduğunu söyledi.
DONK'UN YERİNE KAAN AYHAN
Savunma göbeğinde Luyindama- Marcao ikilisinin şu an tek alternatifi yeni transfer Alpaslan Öztürk. Ozornwafor kesinlikle düşünülmüyor. Donk da yeni yabancı kuralına takılınca listeye alınan Kaan Ayhan için uğraşılıyor.
SOL BEK İÇİN İKİ ADAY
İlk 11 düzeyinde sol bek arayışı da sürüyor. Fatih Terim, sözleşmeleri uzatılan Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı yedek olarak görüyor.
Bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno sol bek listesinde üst sıralarda yer alan iki isim.
İki sağ bek Linnes ve Şener'e veda eden Galatasaray'da bu bölgede Omar Elabdellaoui ve Yedlin var. Ancak Omar'ın sağ gözünden geçirdiği rahatsızlığın tedavisinin sürmesi onu alternatiflerden çıkarıyor. Yedlin'e de güvenmeyen Terim bu bölgeye bir transfer istedi ve arayış başladı.
GALATASARAY'A ALPER BARIŞ YILMAZ'I TRANSFER ETTİ
G.Saray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Keçiörengücü ile anlaştı. Ankara ekibine 1.5 milyon Euro para ve 2 genç verilecek. Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan'a imza attıran Cimbom, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı.
Sezonu 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde 8 gol ve 5 asistle tamamlayan 2000 doğumlu hücum oyuncusu için 1.5 milyon Euro bonservisin yanında 2 genç oyuncu verilecek. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış için Beşiktaş ve Trabzon'la görüştüklerini ancak G.Saray ile anlaştıklarını bildirdi.