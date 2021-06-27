Son dakika: Galatasaray'da yeni savunma! Kaan Ayhan, Van Aanholt ve Moreno...

GALATASARAY'A ALPER BARIŞ YILMAZ'I TRANSFER ETTİ

G.Saray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Keçiörengücü ile anlaştı. Ankara ekibine 1.5 milyon Euro para ve 2 genç verilecek. Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan'a imza attıran Cimbom, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Sezonu 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde 8 gol ve 5 asistle tamamlayan 2000 doğumlu hücum oyuncusu için 1.5 milyon Euro bonservisin yanında 2 genç oyuncu verilecek. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış için Beşiktaş ve Trabzon'la görüştüklerini ancak G.Saray ile anlaştıklarını bildirdi.