Savunma sil baştan!

Başkan Burak Elmas ile görüşen teknik direktör Fatih Terim iki bek ve bir stoper istedi. Stoperde Kaan Ayhan, sol bek için de Van Aanholt ve Moreno listede. Sağ beke ise isim aranıyor
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkası aralandı. Elmas'tan istediği takviyelerin gerçekleşeceğine dair söz alan Terim; sağ bek, sol bek vestopere ihtiyacı olduğunu söyledi. Savunma göbeğinde Luyindama- Marcao ikilisinin şu an tek alternatifi yeni transfer Alpaslan Öztürk. Ozornwafor kesinlikle düşünülmüyor. Donk da yeni yabancı kuralına takılınca listeye alınan Kaan Ayhan için uğraşılıyor.
SOL BEK İÇİN İKİ ADAY
İlk 11 düzeyinde sol bek arayışı da sürüyor. Fatih Terim, sözleşmeleri uzatılan Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı yedek olarak görüyor. Bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno sol bek listesinde üst sıralarda yer alan iki isim. İki sağ bek Linnes ve Şener'e veda eden Galatasaray'da bu bölgede Omar Elabdellaoui ve Yedlin var. Ancak Omar'ın sağ gözünden geçirdiği rahatsızlığın tedavisinin sürmesi onu alternatiflerden çıkarıyor. Yedlin'e de güvenmeyenTerim bu bölgeye bir transferistedi ve arayış başladı.