Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fode Koita için yarın, Marek Hamsik için ise Salı günü imza töreni düzenlenecek. Hamsik imza töreni sonrası Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı için bir süre daha tatile devam edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı imza töreninde özellikle devam eden transfer süreciyle alakalı önemli açıklamaların da yapılması bekleniyor.