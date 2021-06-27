Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fode Koita için yarın, Marek Hamsik için ise Salı günü imza töreni düzenlenecek. Hamsik imza töreni sonrası Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı için bir süre daha tatile devam edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı imza töreninde özellikle devam eden transfer süreciyle alakalı önemli açıklamaların da yapılması bekleniyor.
TRABZONSPOR SEZONA "MERHABA" DİYOR
Geçtiğimiz sezon topladığı 71 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-22 sezonu hazırlıklarına yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk olarak gruplar halinde sağlık kontrolünden geçecek olan bordo-mavili futbolcular saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Burada teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyunculara bir konuşma yapması beklenirken ilk antrenman ise saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
ESAS KAMP İSTANBUL'DA OLACAK
Trabzon'daki kamp sürecinde ağırlık olarak kaynaşma ve hafif tempolu antrenmanlarla çalışacak olan bordo-mavililerin esas kampı 4 Temmuz'da İstanbul'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek olan kampta öncelikli olarak kondisyon çalışmaları yapılacak ardından ise hazırlık maçı sürecine geçilecek. Bordo-mavililerin yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapması planlanıyor.
KAMPIN BİTİŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ
Bu arada ilk etapta 27 Temmuz'da tamamlanması planlanan kamp Trabzonspor'un, Ağustos ayının ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre uzatılabilecek. Eğer ilk karşılaşma deplasmana denk gelirse bordo-mavililer Riva kampına devam edip İstanbul'dan yurt dışına seyahat edecek.
AVRUPA'DA RAKİP 19 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK
UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak olan Trabzonspor, maçlara 3'üncü ön eleme turundan başlayacak. Kurası 19 Temmuz'da çekilecek olan ön eleme karşılaşmaları 5-12 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Bordo-mavili takım bu turu geçmesi halinde bu kez 19-28 Ağustos tarihlerinde play-off maçlarına çıkacak. Bu turu da geçerse adını gruplara yazdıracak.