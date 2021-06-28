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Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:09 Son Güncelleme: 28.6.2021 13:20

Beşiktaş'tan transfer bombası! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son durum...

DHA
Beşiktaş'tan transfer bombası! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son durum...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde harekete geçiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda öncelik santrfor ve 10 numara transferi. Siyah-beyazlılar için öne çıkan iki isim Diego Costa ve Alex Teixeira İşte Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında son durum...

Teknik direktör Sergen Yalçın'la önümüzdeki sezon için yeniden anlaşan Beşiktaş yönetimi, iç ve dış transfer için harekete geçiyor. Ümraniye'de Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'la yeni sezon planlaması yapılmaya başlanırken, bu toplantılara zaman zaman başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılması bekleniyor.

Siyah beyazlılar öncelik santrforda olmak üzere stoper, 10 numara ve orta sahaya en az 6 transfer yapmayı düşünüyor. Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ SANTRFOR VE 10 NUMARA

Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Yalçın'ın, ilk kamp dönemine en az 2, ikinci kamp dönemine de 2 veya 3 oyuncunun transferinin mutlaka bitirilmesini istediği öğrenildi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Daha önceden Salih Uçan ile anlaşan Beşiktaş, Kenan Karaman'la da prensip anlaşması yapmıştı. Aboubakar'ın ayrılmasından sonra 2 santrfor birden alacak olan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği Diego Costa öncelikli hedef konumunda.

Diego Costa için oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşerek son teklifi ileten Beşiktaş'ın kurmayları, Brezilyalı oyuncunun 'kararımı bir hafta içinde açıklayacağım' açıklamasından sonra beklemeye geçti.

Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan ve nerdeyse orta sahadaki tüm oyuncuları 10 numara mevkiinde deneyen Yalçın'ın, önümüzdeki sezon için mutlaka bir 10 numara istediği biliniyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Çin'den ayrılarak Avrupa'da oynamak isteyen Alex Teixeira, siyah beyazlıların görüştüğü ve teklif sunduğu futbolcu durumunda.

Serbest olduğu için imza parası ve yüksek maaş isteyen Brezilyalı 10 numara için yapılan görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedilse de, imza aşamasına henüz gelinmiş değil. Ancak yönetim, Sergen Yalçın'ın çok istediği Teixeira için şartları sonuna kadar zorlayacak.

Stoperde Brezilya'dan Leo Pereira ve Sırbistanlı Uros Spaiç için teklifini ileterek gelecek cevabı beklemeye başlayan Beşiktaş kurmayları, harcama limitini açmak için oyuncu satışı da yapmayı istiyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Adem Ljajic ve Vida gibi futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, kaleci Ersin'i de çok yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

2 sezondur Beşiktaş yönetiminin başını ağrıtan Lens ve Douglas'ın serbest bırakılması da bütçeye yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir katkı sağlayacak.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Beşiktaş'tan transfer bombası! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son durum...
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