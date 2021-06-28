Fenerbahçe’de kritik gün!

Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda yeni hocanın isminin duyurulacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. İtalyan efsane Pirlo ile Portekizli teknik adam Paulo Fonseca listede başı çekiyor
Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sözleşmesi bulunan Çin Kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı. Bir diğer aday Marco Silva'ya ise dün itibariyle henüz "Seninle çalışacağız" mesajı gitmedi.
İGOR ANGELOVSKİ DE LİSTEDE
Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var. Başkan Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler, bugün resmi açıklama gelip gelmeyeceği konusunu iyice belirsizleştirdi.