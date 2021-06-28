Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de kritik gün!
Giriş Tarihi: 28.6.2021

Fenerbahçe’de kritik gün!

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de kritik gün!

Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda yeni hocanın isminin duyurulacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. İtalyan efsane Pirlo ile Portekizli teknik adam Paulo Fonseca listede başı çekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sözleşmesi bulunan Çin Kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı. Bir diğer aday Marco Silva'ya ise dün itibariyle henüz "Seninle çalışacağız" mesajı gitmedi.

İGOR ANGELOVSKİ DE LİSTEDE
Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var. Başkan Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler, bugün resmi açıklama gelip gelmeyeceği konusunu iyice belirsizleştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Belçika-Portekiz maçından sonra Ronaldo’nun o hareketi taraftarları çıldırttı! "Saygısı yok..."
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Normalleşmede yeni dönemin detayları belli oldu
Son dakika: Galatasaray taraftarının Felipe Melo hasretini bitirecek transfer! Tıpkı Drogba'da olduğu gibi...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! 1 Temmuz itibariyle nikah ve düğünlerde yeni dönem başlıyor
Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu
Kıdem tazminatında yeni rakam: O tarihte değişecek
YKS soruları ve cevapları 2021 yayınlandı: ÖSYM ile YKS (TYT - AYT - YDT) soruları ve cevap anahtarı PDF hemen görüntüle!
Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de kritik gün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA