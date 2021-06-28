Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Slaven Bilic'ten sonra sürpriz aday...
Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:57 Son Güncelleme: 28.6.2021 13:58

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Slaven Bilic'ten sonra sürpriz aday...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Fenerbahçe taraftarları yeni teknik direktörlerini merakla bekliyor. Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda yeni hocanın isminin duyurulacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. Prensip anlaşmasına varılan Slaven Bilic teklifi reddetmek zorunda kalınca listedeki o isim ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe ile Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski cephesinde yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe taraftarları yeni teknik direktörlerini merakla bekliyor. Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda yeni hocanın isminin duyurulacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. Prensip anlaşmasına varılan Slaven Bilic teklifi reddetmek zorunda kalınca listedeki efsane isim ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe ile Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski cephesinde yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sözleşmesi bulunan Çin Kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Bir diğer aday Marco Silva'ya ise dün itibariyle henüz "Seninle çalışacağız" mesajı gitmedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

IGOR ANGELOVSKİ DE LİSTEDE
Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Başkan Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Ancak yaşanan gelişmeler, bugün resmi açıklama gelip gelmeyeceği konusunu iyice belirsizleştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

FUTBOLCULARA SÜPER LİG'DEN TEKLİF YAĞIYOR

Bu arada Fenerbahçe'de gidecek isimlerin durumunun netleşmesi için önce teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Bununla birlikte sarı-lacivertli futbolculara Türkiye'den teklif yağıyor. İzmir ekibi Göztepe, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ü istiyor. Sinan'a eski kulübü Antalyaspor da talip.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Mame Thiam, Fatih Karagümrük ve eski takımı Kasımpaşa'nın takibinde.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Mauricio Lemos'un da Çaykur Rizespor'un yeni yönetiminin ilk hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

CAULKER DA YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BEKLİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri olan stoper takviyesi için prensipte anlaştığı Steven Caulker'ın resmen açıklanması için yeni teknik direktör bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Alanyaspor'a gelen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle geçen sezon performansıyla fark yaratmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Ligde 32 maçta toplam 2880 dakika forma giyen Caulker 3 gol atıp, iki de asist yapmıştı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

GUSTAVO VE SOSA İNDİRİM İSTEĞİNE CEVAP VERMEDİ

Fenerbahçe yönetiminin bu sezon en büyük hedeflerinden biri takımın maaş bütçesini düşürmek...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Bunun için de Gustavo ve Sosa'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istendi. Ancak toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklanabilir! Slaven Bilic olmayınca efsane isim ön plana çıktı! Marco Silva, Andrea Pirlo, Paulo Fonseca ve Igor Angelovski...

Sarı-lacivertliler bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Slaven Bilic'ten sonra sürpriz aday...
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