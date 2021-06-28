Son dakika: Galatasaray Paulinho ile görüştü! İşte transferde son durum

Arda Turan ve Emre Akbaba ile bugün açıklama bekleniyor. Arda ile 1 yıllık anlaşma yapılacağı ve daha sonra da teknik ya da idari görev alacağı ifade ediliyor. Arda, Galatasaray'ın geleceğinde yer alacak. Emre Akbaba için ise 2+1 yıllık sözleşme hazırlandı. Bugün KAP açıklaması bekliyoruz.