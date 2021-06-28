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Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:57 Son Güncelleme: 28.6.2021 15:58

Son dakika: Galatasaray Paulinho ile görüştü! İşte transferde son durum

Son dakika: Galatasaray Paulinho ile görüştü! İşte transferde son durum

Son dakika... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibini devirmek için kadrosunu güçlendirme adına yoğun mesai harcıyor. A Spor canlı yayınında Galatasaray'ın transfer gündemini aktaran Emre Kaplan, Paulinho için bir görüşme yapıldığını ifade etti. İşte son gelişmeler...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, ilk olarak Hollanda takımı PSV ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı yönetim, zorlu maçlar öncesinde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatacak olan Aslan, Keçiörengücü forması giyen genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'la da anlaştı.

A Spor canlı yayınında son gelişmeleri aktaran Emre Kaplan, gündemdeki isimler Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Paulinho ile görüşmeler yapıldığını ifade etti. Kaplan, Paulinho ile yapılan görüşmenin detaylarını da açıkladı. İşte detaylar...

"Mustafa Mohamed, Galatasaray'ın talebi üzerine Mısır'la Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak ve İstanbul'a gelmişti. PSV maçı için özellikle istedi Fatih Terim onu.

Ancak dün bir sakatlık yaşadı fakat herhangi bir bağ yaralanması yaşamadığı ve PSV karşısında forma giymesi bekleniyor. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Arda Turan ve Emre Akbaba ile bugün açıklama bekleniyor. Arda ile 1 yıllık anlaşma yapılacağı ve daha sonra da teknik ya da idari görev alacağı ifade ediliyor. Arda, Galatasaray'ın geleceğinde yer alacak. Emre Akbaba için ise 2+1 yıllık sözleşme hazırlandı. Bugün KAP açıklaması bekliyoruz.

Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü ile anlaşma sağlanmıştı. Oyuncuyla da prensipte anlaşıldı. Prosedürler de neticelendi. Evrakları yetişirse bugün Barış Alper Yılmaz da duyurulacak. Burak Elmas döneminin ilk transferi olacak Barış. 4 yıllık imza atması bekleniyor.

MORENO VE KAAN AYHAN'LA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Galatasaray, Real Betis forması giyen sol bek Alex Moreno ile 10 gün önce prensipte anlaştı. Ancak Real Betis'le görüşmeler sürüyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Galatasaray 1 yıllık kiralamak daha sonra ise duruma göre oyuncunun bonservisini almak istiyor. Real Betis ise zorunlu satın alma opsiyonu için ısrarcı. Moreno şu an rotasyonda üçüncü durumda.

Kaan Ayhan'da da Moreno'ya benzer bir durum var. Kaan ile anlaşma sağlandı gibi. Kaan prensipte Galatasaray'a evet dedi.

Sassuolo kiralık göndermek istiyor oyuncuyu fakat sarı-kırmızılılar 3 milyon euro karşılığında Kaan'ın bonservisini almak istiyor. Transferin gerçekleşme ihtimali daha yüksek.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

"PAULİNHO İLE GÖRÜŞME OLDU!"

Paulinho'nun çok ciddi maddi talepleri var. Çin'den ayrıldı ve serbest futbolcu statüsünde. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi fakat maddi talepleri çok yüksek.

İstediği yıllık maaş ve imza parası Galatasaray'ı aşacak gibi duruyor. Taraftarın çok merak ettiği bir isim fakat maddi beklentileri yüksek ancak menajerler aracılığıyla bir görüşme olduğu doğru."

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Galatasaray Paulinho ile görüştü! İşte transferde son durum
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