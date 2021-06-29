Steven Caulker kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Steven Caulker hangi mevkide oynuyor?

STEVEN CAULKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Steven Roy Caulker (d. 29 Aralık 1991, Londra) İngiliz futbolcudur.

STEVEN CAULKER KULÜP KARİYERİ

Hounslow Borough

Gençliğinde yetenekli bir atlet olmasına rağmen, Caulker futbol kariyerine devam etmeyi seçti ve ilk futbol kulübü Hounslow Borough oldu. Başlangıçta bir merkez orta saha oyuncusu olarak oynadıktan sonra, bir teknik direktörün tavsiyesi üzerine stoper bölgesine geçiş yaptı. 15 yaşında bir Hounslow maçından sonra, Tottenham Hotspur, Chelsea, Reading ve Queens Park Rangers dahil yedi kulüple denemeler teklif aldı.

Tottenham Hotspur

Caulker, 2007 yılında Tottenham Hotspur genç takımına transfer oldu ve 2007-08 sezonunda 16 Yaş grubu oyuncusu olarak 18 Yaş Altı takımına girdi. 2008-09 sezonunda 31 maça çıktı ve bir gol attı. Ayrıca o sezon A takımında yedek kadroda yer alarak, beş maçta yedek kulübesinde bulundu. Aynı sezonunda 18 Yaş Altı'nın takımın kaptanlığını yaptı. ilk profesyonel sözleşmesini Temmuz 2009'da Tottenham'da imzaladı.

Caulker 3 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 5 Temmuz 2012'de, Tottenham Hotspur ile 2016 yazına kadar dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sezon başında görev almayarak yedek kalan Caulker, 20 Eylül 2012'de Avrupa'daki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçında Lazio'ya karşı çıktı ve takımının 0-0 berabere kaldığı maçta çıktı ve takımın 1 puan almasında önemli rol oynadı. Caulker sezonu Tottenham formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol atarak tamamladı.

→ Loan to Yeovil Town (kiralık)

Caulker, Temmuz 2009'da takım arkadaşı Ryan Mason ile birlikte League One ligi ekiplerinden Yeovil Town klübüne kiralık olarak transfer oldu. Ligdeki ilk maçına 2009-10 sezon başında Yeovil'in 2-0 kazandığı Tranmere Rovers karşısında çıktı. Yeovil'in Oldham ile 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra, Caulker Futbol Ligi'nde Haftanın Takımı seçildi. Tottenham'ı kiralık olarak giden diğer oyuncular Ryan Mason ve Jonathan Obika ile birlikte, 5 Kasım 2009'da tarihinde kiralık olarak 2009-10 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi uzatıldı. Caulker, 1 Mart 2010 tarihinde MK Dons'a karşı 1-0'lık alınan galibiyetinin ardından ikinci kez haftanın takımı'na seçildi. Caulker, Yeovil'in 45 lig maçının 44'ünde ilk on birde yer aldı.