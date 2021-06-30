Ahmet Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! İki genç stoper için transfer operasyonu...

Ahmet Ağaoğlu, Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un transfer yasağı hakkında konuşan Ağaoğlu, bu durumun kendi sorunları olmadığını belirtirken transfer gündemi hakkında da önemli bilgiler verdi.
İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI!
'İmza parası Türkiye'nin değil dünya futbolunun da bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar.
Yeniden yapılandırma Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi. Bırakın borçları, faizlerini bile ödemelerinin mümkün olmadığını söylediler. Trabzonspor borçlarını rahatlıkla ödeyecebilecek durumda. Ancak mali disiplini sürdürmemiz şart.
Trabzonspor Kulübü her sene bir oyuncusunu ya yetiştirerek ya da geliştirerek satmak zorunda.
Zirve yarışında olmazsanız kimse size forma göğüs sponsoru olarak 3 milyon Euro vermez. Marka değerinden bahsetmek istiyorsanız o yarışta olmalısınız. İsmininizin büyüklüğünü devam ettirmek zorundasınız.
Harcamalarımız TFF'nin harcama limitleri ve UEFA'nın Finansal Fair-Play talepleriyle örtüşüyor. Bu konuda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın.
Bir UEFA yöneticisinin kendi ağzından itirafıdır. Trabzonspor için UEFA'ya mutabakat ihlali gerçekleştiği şeklinde Türkiye'den baskı yapıldığı söylendi.
MERT ÇETİN'E İLGİ VAR!
Trabzonspor Kulübü, yurt dışında forma şansı bulmakta zorlanan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuların menajerleri de Trabzonspor'un ilgisini doğruladı.
TRABZONSPOR ESKİŞEHİRSPOR'DAN 400 BİN EURO'YU TALEP ETTİ
Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmek için istediği gerekli imzayı vermememe kararı aldı. Bordo-mavili kulüp, daha önce Eskişehirspor kulübünden Erkan Zengin'in transferinden kaynaklanan borcunu tahsil edebilmek için yaptığı tüm başvurulara olumsuz yanıt almış ve daha sonra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
Daha sonra görülen duruşmalarda dosya kesinleşti ve Eskişehirspor kulübünün birikmiş borç olan 400 bin Euro'yu ödemesi karara bağlandı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Eskişehirspor kulübünün hala ödemeyi yapmaması üzerine Trabzonspor kulübü, TFF ile gerekli yazışmaları yaptı ve Eskişehirspor'un transfer yasağını kaldırabilmesi için gerekli olan borçsuzluk imzasını vermeme kararını aldı.
Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...'