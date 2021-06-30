Ahmet Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! İki genç stoper için transfer operasyonu...

Ahmet Ağaoğlu, Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un transfer yasağı hakkında konuşan Ağaoğlu, bu durumun kendi sorunları olmadığını belirtirken transfer gündemi hakkında da önemli bilgiler verdi.

İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI!

'İmza parası Türkiye'nin değil dünya futbolunun da bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar.

Yeniden yapılandırma Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi. Bırakın borçları, faizlerini bile ödemelerinin mümkün olmadığını söylediler. Trabzonspor borçlarını rahatlıkla ödeyecebilecek durumda. Ancak mali disiplini sürdürmemiz şart.