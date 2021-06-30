Video Spor Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...'

Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...'

Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...'
30.06.2021 | 13:41

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Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un transfer yasağıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, bu durumun onların sorunu olduğunu belirtirken çarpıcı yorumlar yaptı.

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