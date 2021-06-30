Trabzonspor Başlanı Ağaoğlu'ndan Eskişehirspor açıklaması! 'Kendilerinin sorunu...'

Son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un transfer yasağıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, bu durumun onların sorunu olduğunu belirtirken çarpıcı yorumlar yaptı.