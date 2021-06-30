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Giriş Tarihi: 30.6.2021 08:53 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:12

Son dakika: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Trabzonspor ve Beşiktaş...

Son dakika: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Trabzonspor ve Beşiktaş...

Son dakika haberi... Alman Bild gazetesi, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transferi için büyük uğraş verdiği Alexander Sörloth'la ilgili müjdeli haberi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Alman Bild gazetesi, Leipzig'in Eintracht Frankfurt'ta 32 lig maçında 28 gol atan Andre Silva'yı transfer edeceğini duyurdu.

Leipzig'in bu transfer için Eintracht Frankfurt 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

25 yaşındaki Portekizli golcüye ise yıllık 4 milyon euro maaş verileceği vurgulandı.

"SÖRLOTH KİRALIK GİDECEK"

Andre Silva transferinin ardından beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth'un kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

TRABZONSPOR BEKLEMEDEYDİ

Geçen sezon 29 maçta 5 gol atan Sörloth için Trabzonspor'un temaslara başlaması bekleniyor.

Norveçli golcünün Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia ediliyor.

BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE
Öte yandan Belçika basını ise kısa bir süre önce Anderlecht, Genk ve Gent'in de Sörloth için devrede olduğunu duyurdu.

Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.

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Son dakika: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Trabzonspor ve Beşiktaş...
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