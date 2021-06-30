Son dakika: Alexander Sörloth transferinde flaş gelişme! Trabzonspor ve Beşiktaş...

Alman Bild gazetesi, Leipzig'in Eintracht Frankfurt'ta 32 lig maçında 28 gol atan Andre Silva'yı transfer edeceğini duyurdu.
Leipzig'in bu transfer için Eintracht Frankfurt 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
25 yaşındaki Portekizli golcüye ise yıllık 4 milyon euro maaş verileceği vurgulandı.
"SÖRLOTH KİRALIK GİDECEK"
Andre Silva transferinin ardından beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth'un kiralık olarak gönderileceği belirtildi.
TRABZONSPOR BEKLEMEDEYDİ
Geçen sezon 29 maçta 5 gol atan Sörloth için Trabzonspor'un temaslara başlaması bekleniyor.
BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE
Öte yandan Belçika basını ise kısa bir süre önce Anderlecht, Genk ve Gent'in de Sörloth için devrede olduğunu duyurdu.
Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.