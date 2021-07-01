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Giriş Tarihi: 1.7.2021 08:35 Son Güncelleme: 1.7.2021 08:45

Son dakika: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde tek sıkıntı imza parası! Diego Costa, Kartal'a yakın

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde tek sıkıntı imza parası! Diego Costa, Kartal'a yakın

Son dakika haberi... Beşiktaş, Alex Teixeira için kıran kırana pazarlıkta... Brezilyalı orta saha, vatandaşı Josef de Souza’nın çabalarıyla ücretinde indirime gitti. 33 yaşındaki oyuncunun 2.8 milyon Euro maaş isteğinde sorun yok, tek dert ise imza parası... İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira ile pazarlıklar hız kesmeden sürüyor.

Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parasını çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza'nın desteğiyle aşağı çekmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR
La Liga ekibi Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve istediği maaş ile imza parasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Başarılı oyuncunun ilk tercihinin, bu transfer için nakış nakış çalışan vatandaşı Josef'in de etkisiyle Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'a yanıt vereceği kaydedildi.

DIEGO COSTA, BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, forvet hedefindeki ilk isim Diego Costa'ydı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuya imza attırmaya yaklaştı.

Kartal'ın 2.3 milyon Euro'luk teklifi ile Costa'nın beklentisi arasında ufak bir fark kaldı. İmza parasından da vazgeçen oyuncu, bu ücretin bonuslar olarak mukaveleye konulmasını istedi. Beşiktaş orta yolu bulursa, İspanyol futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapılacak.

"GEDSON BIZE ÖNERİLDİ"
Bu arada Asbaşkan Emre Kocadağ dün TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı:

"Santrfora iki takviye yapmamız lazım. Diego Costa'ya ilgimiz var. Bizim şartlarımıza uyarsa olur.

Kaan Ayhan'ı takımımızda görmek isteriz. Hem Türk hem de birkaç bölgede oynayabiliyor. Kulübüyle temas kuracağız.

Gedson Fernandes bize önerildi. Kulübü kiralamayı düşünürse talip olabiliriz.

Kenan Karaman ile belli noktaya geldik ama henüz süreç tamamlanmadı. Bizim istediğimiz noktada sonuçlanırsa olabilir.

Alexander Sörloth'la ilgilenmiyoruz."

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Son dakika: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinde tek sıkıntı imza parası! Diego Costa, Kartal'a yakın
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