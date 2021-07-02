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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Emre Akbaba kıymete bindi

MEHMET ÖZCAN
Emre Akbaba kıymete bindi

Süper Lig ve yurt dışından teklifler alan 28 yaşındaki oyuncu lei görüşen başkan Burak Elmas olumlu sonuç aldı. Yıllık ücretinde 1 milyon TL indirimi de kabul eden Emre için Fatih Terim de ‘Kalsın’ raporu verdi

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden Galatasaray'da Emre Akbaba kıymete bindi. Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan 28 yaşındaki oyuncuyu Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı. KURU SABITLEMEŞTİ
Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin Euro yazsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu. Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılır yapılmaz takıma katılacak.

Galatasaray eleme sever!
21-28 Temmuz tarihlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Galatasaray, tüm transfer planlarını Devler Ligi'ne katılmaya yönelik yapıyor. Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde sadece 1 kez elendi, 9 defa gruplara kalmayı başardı.

Aris&Lokomotiv maçları iptal, yeni rakip aranıyor
YENI sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan hazırlık maçları iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, gerekirse Türk takımları ile özel maç yapacak.

Mağazacılık A.Ş'nin başına Tarhan Telli
Mağazacılık ve Store'lar konusunda atılım yapmak isteyen G.Saray Başkanı Burak Elmas, Mağazacılık A.Ş'nin başına Tarhan Telli'yi getirdi. Telli, "Galatasaray Mağazacılık A.Ş. G.Saray topluluğu isim haklarını tescil etmek, G.Saray markası ile üretim yaparak, tüm dünyada GS Store adı altında mağazalar açmak, bayilik ve yetkili satıcılıklar vererek mağaza zinciri oluşturmak üzere faaliyete geçmiştir" dedi.

Ödeme sorunu giderildi transfer tahtası açıldı
GALATASARAY'DA geçmiş yönetimlerden kalan tazminat sorunları çözüme kavuşunca transfer tahtası da açıldı. Burak Elmas yönetimi, İgor Tudor'un faizler dahil 800 bin Euro civarı tutan tazminatı ve Çaykur Rizespor'a yapılması gereken 1.2 milyon Euro'luk ödemeler konusunu taksitlendirme ile çözüme kavuşturdu. Böylece anlaşılan oyuncularla resmi sözleşme imzalanmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

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Emre Akbaba kıymete bindi
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