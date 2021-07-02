Son dakika: Messi'nin Barcelona'ya imza atmama sebebi belli! Başkan açıkladı

Ancak bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Birçok seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyisi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle, ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.