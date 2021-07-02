Son dakika: Messi'nin Barcelona'ya imza atmama sebebi belli! Başkan açıkladı

Son dakika... Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olan Lionel Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdi. 30 Haziran'da kontratı sona eren Messi, artık istediği takıma serbest oyuncu statüsünde imza atabilir.
Messi'yi isteyen takımın oyuncuyu ikna etmesi yeterli olacak ancak deneyimli yıldızın Barça'da kalmak istediği ifade ediliyor. Barcelona, 34 yaşındaki futbolcu ile yeniden anlaşmak istese de önünde Finansal Fair Play engeli bulunuyor.
La Liga'nın 2013 yılında getirdiği Finansal Fair Play kuralları gereği her kulübün futbolcu kadrosu ve teknik personeli için harcayabileceği bir bütçe var. La Liga yönetiminin belirlediği harcama limitlerine uymak zorunda olan Barça da Messi ile bu kurallardan dolayı henüz anlaşma sağlayamadı.
Barcelona Başkanı Laporta, Onda Cero'ya verdiği röportajda Messi ile yürüttükleri transfer görüşmelerine dair bilgi verdi. Laporta, "Görüşmeler iyi gidiyor, Messi kalmak istiyor ve kalmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz.
Ancak bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Birçok seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyisi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle, ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 sürecinde gelirleri düşen İspanyol devinin maddi olarak zor günler yaşadığı biliniyor. Deloitte Para Ligi verilerine göre Barcelona'nın gelirleri geçen yıla göre 125 milyon euro geriledi.
İspanyol basınına göre Messi, dünyanın en çok maaş alan futbolcusu durumunda. Barça'nın Messi ile sözleşme uzatmak için kadrodaki bazı yıldızları gözden çıkarıp kulüp maaş bütçesini düşürmek zorunda olduğu belirtiliyor.