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Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:06 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:06

Son dakika: Messi'nin Barcelona'ya imza atmama sebebi belli! Başkan açıkladı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Messi'nin Barcelona'ya imza atmama sebebi belli! Başkan açıkladı

Son dakika... Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu statüsüne geçen Lionel Messi'nin geleceği merak ediliyor. Arjantinli yıldızın İspanyol devinde kalması büyük ihtimal olarak görülse de Barça'nın önünde dev bir engel var. 2013 yılında La Liga Yönetimi tarafından uygulanmaya başlanan Finansal Fair Play kuralları gereği Barcelona ile Messi arasındaki görüşmeler ertelenmiş durumda. Katalan ekibinin dünyaca ünlü yıldıza yeni sözleşme önerebilmek için kulüp maaş bütçesini aşağıya çekmek zorunda.

Son dakika... Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olan Lionel Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdi. 30 Haziran'da kontratı sona eren Messi, artık istediği takıma serbest oyuncu statüsünde imza atabilir.

Messi'yi isteyen takımın oyuncuyu ikna etmesi yeterli olacak ancak deneyimli yıldızın Barça'da kalmak istediği ifade ediliyor. Barcelona, 34 yaşındaki futbolcu ile yeniden anlaşmak istese de önünde Finansal Fair Play engeli bulunuyor.

La Liga'nın 2013 yılında getirdiği Finansal Fair Play kuralları gereği her kulübün futbolcu kadrosu ve teknik personeli için harcayabileceği bir bütçe var. La Liga yönetiminin belirlediği harcama limitlerine uymak zorunda olan Barça da Messi ile bu kurallardan dolayı henüz anlaşma sağlayamadı.

Barcelona Başkanı Laporta, Onda Cero'ya verdiği röportajda Messi ile yürüttükleri transfer görüşmelerine dair bilgi verdi. Laporta, "Görüşmeler iyi gidiyor, Messi kalmak istiyor ve kalmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz.

Ancak bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Birçok seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyisi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle, ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde gelirleri düşen İspanyol devinin maddi olarak zor günler yaşadığı biliniyor. Deloitte Para Ligi verilerine göre Barcelona'nın gelirleri geçen yıla göre 125 milyon euro geriledi.

İspanyol basınına göre Messi, dünyanın en çok maaş alan futbolcusu durumunda. Barça'nın Messi ile sözleşme uzatmak için kadrodaki bazı yıldızları gözden çıkarıp kulüp maaş bütçesini düşürmek zorunda olduğu belirtiliyor.

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Son dakika: Messi'nin Barcelona'ya imza atmama sebebi belli! Başkan açıkladı
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