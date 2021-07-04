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Giriş Tarihi: 4.7.2021

20 milyon para ödendi

SUAT UMURHAN
20 milyon para ödendi

Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açarak işe başladı

G.Saray'da Burak Elmas yönetimi gelir gelmez mali durumun zorlukları ile karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin Euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı. Geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon Euro (206.3
milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bazı isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenilildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.

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