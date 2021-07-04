Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi! Yeni sezonda...

Bu arada MSV Foot'ta yer alan habere göre forvet için oyuncu arayan Lens'te Samatta da adaylar arasında. Birçok Belçika kulübü Tanzanyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon € bonservis talep ettiği biliniyor.