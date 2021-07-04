Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon bir takım kurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler Tanzanyalı forvet Samatta ile yollarını ayırmayı planlıyor. Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta, Fenerbahçe'den 3 milyon € civarı kazanıyor.
SAMATTA'DAN KÖTÜ HABER! 'GİTMİYORUM...'
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraştığı Tanzanyalı forvet Samatta, geleceği hakkında konuştu.
Sarı lacivertli takımla iki yıl daha sözleşmesi bulunan ve senelik yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Samatta 'Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için vereceğim.
Hiçbir yere gitmiyorum. Yeni sezona hazırlanıyorum ve kendimi en iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum.' dedi.
Bu arada MSV Foot'ta yer alan habere göre forvet için oyuncu arayan Lens'te Samatta da adaylar arasında. Birçok Belçika kulübü Tanzanyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon € bonservis talep ettiği biliniyor.