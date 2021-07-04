Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul’da

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından kararını Vitor Pereira'dan yana kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemine başlayacak olan Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarında takımın başında olacak.
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayacak olan Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarında takımın başında yer alacak.