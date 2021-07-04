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Giriş Tarihi: 4.7.2021 17:20 Son Güncelleme: 4.7.2021 17:25

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul’da

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul’da

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından kararını Vitor Pereira'dan yana kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemine başlayacak olan Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarında takımın başında olacak.

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayacak olan Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarında takımın başında yer alacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul’da
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