Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz" dedi.