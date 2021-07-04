SABAH Spor, Fenerbahçe'nin ikinci kez şans verdiği Vitor Pereira'nın 5 yıl önce sona eren Sarı-Lacivertli kariyerinin röntgenini çekti. Kulüp tarihinin en iyi kadrolarından birini yönetme fırsatı yakalayan Portekizli hoca yaptığı o tercihle adeta sonunu hazırlamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira, 2015-16 yıllarında da sarı-lacivertlilerin hocalığını yapmıştı.
Portekizli çalıştırıcı, o dönemde Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen medya tarafından hayli eleştirilmiş, 2016-17 sezonunun ilk resmi maçları olan Monaco eşleşmesinin ardından görevine son verilmişti.
TARİHİN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİ
2015'te göreve başladığında Robin van Persie, Luis Nani, Josef de Souza, Simon Kjaer, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Fabiano (kaleci), Ozan Tufan, Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi önemli bir kadroyu yönetme fırsatı yakalayan Pereira, aynı zamanda Diego, Gökhan, Caner, Alves, Kadlec, M.Topal, Alper, Meireles, Sow gibi oyunculara da sahipti.
VAN PERSİE NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ
52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sorunu Van Persie sebebiyle yaşadı. Ligde ilk maçlara 11 başlayan Hollandalı, ardından Pereira tarafından fiziksel eksiklik dolayısıyla kulübede oturtuldu.
Bu durum taraftarın tepkisine yol açarken, Portekizli ağır eleştirilere maruz kaldı. Pereira, sezona başlarken Diego Ribas için 'Benim oyundaki beynim' ifadesini kullanmıştı.
SOL BEKTE HASAN ALİ'Yİ TERCİH ETTİ
Ancak devamında Diego istenen performansı sergileyemedi. 28 maçta görev almasına rağmen gol-asist sayısında yetersiz kalan Diego, aynı sezonun sonunda gönderildi.
Fenerbahçe, sezon içinde iki sol bekten Hasan Ali'yi daha çok tercih etmesi sebebiyle de tartışıldı.
Hasan Ali, 2015-16'da 26 lig maçında görev yaparken, Caner en iyi döneminde 13 maçta kaldı. Sezon sonunda da ayrıldı.
3-1 KAYBEDİNCE BILETI KESİLDİ
Vitor Pereira, hücum futbolu sözünü verip sezon tamamlanırken Topal-Souza-Ozan üçlüsüyle oynadığı için çok eleştirildi.
Bu eleştirilerin ardından kanatta etkisiz kalan Luis Nani'yi forvet arkası olarak kullandı ve son derece iyi verim aldı.
İlk sezonda dörtlü savunma oynatan Pereira, 2016-17 sezonu başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya karşı iki maçta da üçlü savunma ile mücadele etti.
İlk karşılaşmayı Kadıköy'de 2-1 kazanan Sarı-Lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenilerek elendi. Ertesi gün Pereira ile yollar ayrıldı.
"HOCAMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAYIN"
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak Pereira hakkında şunları söyledi:
"Kimseyi bulamadık da Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir hoca. Samandıra'ya gelip hemen tekeri döndürecek birine ihtiyacımız vardı. Daha önce burada çalışmış, başarının ucundan kıl payı dönmüş ve CV'sine 'F.Bahçe şampiyonluğu' yazdırmak istiyor. 'F.Bahçe'de kupa kazanamamak içimde ukde kaldı' diyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyondur. Hiç para pul derdi olmayan biri. Hiç para konuşmadık. Artık çok daha motive, agresif ve tutkulu. 5 Temmuz'da ilk antrenmanda takımın başında olacak. 4 yardımcısı ile birlikte geliyor."
ÖNCE CANER KARŞILAYACAK
Selahattin Baki, Caner Erkin ile Vitor Pereira arasında daha önce yaşanan gerginlik ile ilgili de açıklama yaptı. Başarılı sol bek ile 4-5 ay önce bu konuyu konuştuklarını söyleyen Baki, "Öyle yansıtıldığı gibi büyük bir problem yok. Hatta Caner bana, hocayı ilk kendisinin karşılayacağını söyledi. Yani sorun yok" dedi.