Barcelona'nın eli kolu bağlandı! Messi için formül aranıyor...

Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamak için La Liga'nın getirdiği maddi şartları yerine getirmek istiyor. Katalan ekibinin Başkanı Laporta, Messi için bazı oyunculardan vazgeçmeye hazır.
Barcelona, Messi için ilk adımını geçen sezon Braga'dan 31 milyon euro karşılığında transfer edilen Francisco Trincao'nun Wolverhamton'a kiralanmasıyla attı.
Marca'nın haberine göre, Katalan ekibi yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic'e ise özgürlük mektubu gönderdiği belirtildi. Ancak iki oyuncu da sözleşmelerinden taviz vermediği kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Junior Firpo'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 15 milyon euroya Barcelona ile anlaştığı belirtildi.
Barcelona'nın Messi için gerekirse daha büyük adımlar atabileceği de konuşuluyor. Haberde Katalan ekibinin Braithwaite, Alena ve Lenglet'nin yanı sıra gerekirse Coutinho ve Griezmann'ın da satılabileceği öne sürüldü.