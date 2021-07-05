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Giriş Tarihi: 5.7.2021 12:11 Son Güncelleme: 5.7.2021 12:31

Olaylı ayrılmışlardı! Caner Erkin ve Pereira bir araya geldi

Olaylı ayrılmışlardı! Caner Erkin ve Pereira bir araya geldi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen başladı. Uzun süren görüşmelerin ardından Portekizli teknik adamla anlaşan sarı-lacivetliler, yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Hareket öncesindeyse teknik direktör Vitor Pereira ve teknik heyet, futbolcularla bir araya geldi. Tesislerde ise merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Pereira, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı ilk dönemde Caner Erkin ile bazı sorunlar yaşamıştı. İkili buzları eritti ve basına 'barıştık' mesajı verdi.

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yeni sezonu açıyor...

2021-2022 sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan sarı-lacivertliler, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Hareket öncesinde ise deneyimli teknik adam Vitor Perira ve teknik ekibi, futbolcularla bir araya geldi ve kısa bir tanışma gerçekleşti.

Fenerbahçe'de takımın başına Perira'nın getirilmesinin ardından ise merakla beklenen buluşma gerçekleşti.

Portekizli hoca, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırırken Caner Erkin'le antrenmanda tartışmıştı. Caner ve Pereira'nın aralarının bozuk olduğu ifade edilmişti.

Deneyimli teknik adamın dönüşü sonrası ikili bu sabah bir araya geldi. Kısa bir konuşma yapan Caner ile Pereira, aralarında sorun olmadığını gösterirken samimi görüntüleri dikkat çekti. İkili aradaki buzları eritirken, adeta barıştık mesajı da verdiler.

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kafilesinde Dirar, Oğuz Kaan Güçtekin, Berke Özer ve Kemal Ademi gibi isimler de yer aldı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFTA YOK

Öte yandan takım hareket etmeden önce çektirilen toplu fotoğrafta emekli olduktan sonra yardımcı antrenörlük görevi yapan Volkan Demirel yer almadı.

Portekizli Teknik Direktör Pereira'nın, İstanbul'a ekibi ile birlikte gelmiş olması ve toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in yer almaması ise soru işaretine neden oldu.

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Olaylı ayrılmışlardı! Caner Erkin ve Pereira bir araya geldi
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