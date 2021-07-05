Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ghezzal misillemesi! Menajeriyle görüşüldü...
Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:18 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:53

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ghezzal misillemesi! Menajeriyle görüşüldü...

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ghezzal misillemesi! Menajeriyle görüşüldü...

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ı yeniden kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Kartal'a bu transferde ezeli rakibi Galatasaray rakip oldu. Aslan, Cezayirli yıldızın menajeriyle görüştü. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in devleri transferde yoğun mesai harcıyor. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldiler...

Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve 17 asist yaparak Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkı veren Rachid Ghezzal'a yeni teklifini iletmeye hazırlanırken, Kartal'a bu transferde rakip çıktı.

Siyah-beyazlıların 3 yıllık kontrat ve 2.5 milyon euro garanti ücret önereceği sağ kanat oyuncusu için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City'nin minimum 2.5 milyon euro talep ettiği ve 29 yaşındaki yıldızın da 2.7 milyon euro maaş istediği ifade edildi.

Galatasaray 546 milyon TL'lik harcama limiti şu an için dolmuş durumda olduğu için henüz resmi bir hamle yapmazken, siyah-beyazlılar elini çabuk tutmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla lider tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, yeni sezona bugün 'merhaba' diyecek.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'deki çalışma, bir hayli eksik kadro ile başlayacak. Sözleşmesi bitenler, kadro dışı bırakılanlar, sakatlar ve izinliler çıkarıldığında siyah-beyazlılar 16 oyuncu ile çalışacak.

Beşiktaş, ikinci etap kamp için 24 Temmuz'da İspanya'ya gidecek. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, U19 playoff'ları sonrası belirleyeceği genç isimleri A Takım'la antrenmana çıkaracak.

İŞTE KARTAL'IN SON DURUMU

Beşiktaş temmuz ayıyla birlikte iç ve dış transferde gaza bastı. Sözleşmesi sona eren Atiba ile 1, kaleci Utku ile 3 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, Gökhan Töre'nin sözleşmesini de 2 yıl uzattı.

Ayrıca 27 yaşındaki forvet Kenan Karaman'la da prensipte anlaşıldı. Şu an tatilde olan oyuncu 4-5 gün sonra İstanbul'a geldiğinde son görüşme yapılacak. Stoper bölgesinde ise Kaan Ayhan'da maddi engele takılan Beşiktaş, rotayı Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya kırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Emekli maaşı zammı açıklanıyor! 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini de getirecek...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! 3-4 transfer, Szalai, Mesut ve İrfan Can...
SON DAKİKA | 4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika haberleri | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Dünyanın konuştuğu olayda volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor
Son dakika haberler: Tosuncuk Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi!
Son dakika | Memur ve emekli maaşları zammı için kritik gün! Milyonların gözü enflasyonda
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ghezzal misillemesi! Menajeriyle görüşüldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA