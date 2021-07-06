Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti.
Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa "Tamam" dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.
31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
KADRODA 9 YABANCI VAR
Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic...
Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic'in gitmesi şart görülüyor.
ŞAMPİYON SAHAYA İNDİ
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Ümraniye Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Brezilya'dan gelen Josef ile Welinton karantinada oldukları için idmana katılmadı.