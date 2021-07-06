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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:23 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:35

Son dakika: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Tek engel ise Adem Ljajic

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Tek engel ise Adem Ljajic

Son dakika haberi... Alex Teixeira transferi için Beşiktaş'ın önünde tek engel var. Brezilyalı yıldızla anlaşan Siyah-Beyazlılar, yabancı kontenjanına takılmamak için Adem Ljajic’in ayrılmasını bekliyor. Boşnak yıldız gittiği gün Sambacı imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti.

Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa "Tamam" dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

KADRODA 9 YABANCI VAR
Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier'i, sağ kanada da Ghezzal'ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor.

Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic'in gitmesi şart görülüyor.

ŞAMPİYON SAHAYA İNDİ
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Ümraniye Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Brezilya'dan gelen Josef ile Welinton karantinada oldukları için idmana katılmadı.

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Son dakika: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Tek engel ise Adem Ljajic
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