Kolasinac’ı Mesut bağladı

Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu. Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.
GÖNÜL ARTIK YOK!
İspanyol Todofichajes internetsitesi de 28 yaşındaki Boşnak yıldızı,Özil'in ikna ettiğini yazdı. Defanstada görev yapabilen oyuncuyuF.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuylakiralamak istiyor.Gökhan Gönül'le yeni sözleşmeimzalamayan sarı-lacivertliler AtleticoMadrid'in sağ beki Sime Vrsaljkoiçin girişimlere başladı. İspanyolekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan29 yaşındaki Hırvat futbolcununkampa yetiştirilmesine çalışılıyor.Atletico oyuncuyu 5 yıl önceSassuolo'dan 14 milyon Euro karşılığındakadrosuna katmıştı.