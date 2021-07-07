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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Kolasinac’ı Mesut bağladı

Kolasinac’ı Mesut bağladı

Arsenal’le bir yıl sözleşmesi olan Boşnak sol bek Sead Kolasinac’ı eski takım arkadaşı ve dostu Mesut Özil gelmeye ikna etti. Sağ bek için Atletico Madrid ile Sime Vrsaljko pazarlıkları başladı

Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu. Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.

GÖNÜL ARTIK YOK!
İspanyol Todofichajes internet sitesi de 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Özil'in ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başladı. İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat futbolcunun kampa yetiştirilmesine çalışılıyor. Atletico oyuncuyu 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Kolasinac’ı Mesut bağladı
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