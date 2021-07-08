Gençler yarı final sahnesinde

Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı bugün start alıyor. Türk futbolunungeleceği olarak gösterilenyıldız adaylarının formagiydiği organizasyondabugün Galatasaray ileKasımpaşa karşı karşıya gelecek. Saat20.00'deki mücadele Antalya ArslanZeki Demirci Spor Kompleksi'ndeoynanacak ve A Spor'dan naklenyayınlanacak. Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş'ı uzatmalarda 4-2 mağlup edip yarı finale yükselmişti. Kasımpaşa da penaltılara giden karşılaşmada Alanyaspor'u 5-3 devirerek son dörde kaldı.
F.BAHÇE-TRABZON YARIN OYNUYOR U19 Gelişim Ligi'nde yarın ise 20.00'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynanacak. Finali 13 Temmuz'da yapılacak olan turnuvada, üçüncülük maçı ise 12 Temmuz'da.