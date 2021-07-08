Rüya değil gerçek: Balotelli Mavi Şimşek!

İtalyanlar’ın çılgın çocuğu, Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor’a 3 yıllık imza attı. Golcü futbolcu, 9 numaralı formasıyla ilk pozunu verd
Kulüp, transferi "İki deli bir araya gelmemeliydik" şarkısıyla duyurdu
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, transferde şov yapıyor. Mavi Şimşekler, Belhanda'dan sonra İtalyanlar'ın golcülüğü kadar, çılgınlıklarıyla da bir hayli renkli ismi Mario Balotelli'yi resmen renklerine bağladı. 'Gelir mi, olur mu?' derken 30 yaşındaki forvet dün 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp, transferin müjdesini "İki deli bir araya gelmemeliydik" şarkısı ile verdi. Yıldız futbolcu yeni sezonda Süper Lig'de Adana Demirspor için mücadele edeceğini "Hazırız" mesajıyla duyurdu. Başkan Murat Sancak bu transfer için çok uğraştıklarını ve mutlu sona ulaştıklarını söylerken, "Balotellihem Adana Demirspor'ahem de ülkemize hayırlıolsun" ifadelerini kullandı.
'İBRAHIMOVIC GELEBILIR'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Balotelli ile istedikleri rakamlarda anlaştıklarını belirten Sancak: "İbrahimovic ile geçen yıl ilgilendik. Bu sene Milan'la sözleşmesi var, şu an almak zor. Önümüzdeki yıl kabul ederse takımda görmek isteriz. 6-7 transfer daha yapacağız. Başakşehir'den kaleci Muhammed Şengezer'i istiyoruz. Bize gelirse 1, kalırsa 3. kaleci olacak. Buradan sesleniyorum, bu çocuğu bırakın" dedi.
- BİR GÖRÜŞ -
BÜLENT TİMURLENK Ligin başaktörlerinden biri olur Mario Balotelli, Adana Demirspor'la Süper Lig'de ne yapar? Uzun yıllardır çektiği hasretin ardından Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un taraftarları mutlaka tribünleri dolduracaktır. Ama takıma Mario Balotelligibi bir starı almak rakiplere de verilengözdağı. EURO 2020'de finale yükselen İtalya 9 sene önce EURO 2012'de final oynarken, yükselen yıldızı Balotelli idi. Mancini ile de çalıştı, gün geldi hocasıyla da kapıştı. Zor bir çocukluk geçirenve 18 yaşına kadar pasaportsuz bir hayatsürüp kendisini evlat edinen İtalyan aileninyanında büyüyen Balotelli'nin kariyeri boyunca çok eleştirilen sivri köşelerini hep o çocukluk yı-
llarına bağlarım. 'Neden hep ben' tişörtü aslında çok şeyi anlatıyor. Balotelli uzun yıllar öz eleştir-i den uzak, kendisine herkesin karşı olduğu fikrisabit ile hayat sürdü. Yeteneği ve şut gücüyle 10 yı l önce de yaşıtlarının yanında bambaşka bir karakter olarak parıldıyordu. Sonuçta hep doğruları yapsa Adana Demir'e Monza'dan gelmezdi. Ama yine de şimdi takım arkadaşı olan Belhanda ile FransaLigi'nde 3. oldukları sezonda Nice'tekiperformansı Türkiye'ye taşırsa o çok renklikarakteriyle Süper Lig'in başaktörlerindenbiri olur. Adana Demirspor yönetiminin transfer stratejisi doğru. Espri ile karışık, Balotelli Adana'da yanlış yapmayacağını 24 saatte öğrenir.