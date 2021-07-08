Son dakika: Fenerbahçe'de Kolasinac için formul bulundu! Mesut Özil taktiğiyle alınacak

Kabul edilirse Kolasinac, ilk yılın sonunda Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl mukavele imzalayacak. Bu sözleşmedeki maliyetin yarısı sponsor tarafından karşılanacak. Ancak yine de Fenerbahçe'nin kasasından yıllık 3 milyon euro civarında bir maaş çıkmış olacak.