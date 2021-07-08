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Giriş Tarihi: 8.7.2021 07:27 Son Güncelleme: 8.7.2021 07:38

Son dakika: Fenerbahçe'de Kolasinac için formul bulundu! Mesut Özil taktiğiyle alınacak

VOLKAN DEMİR
MUSTAFA NACAR
Son dakika: Fenerbahçe'de Kolasinac için formul bulundu! Mesut Özil taktiğiyle alınacak

Son dakika... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Portekizli hoca gelmeden önce Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın raporları doğrultusunda transferde rotasını belirledi. Kanarya'nın hedefindeki isim ise Mesut Özil'in Arsenal'den yakın arkadaşı Seda Kolasinac. Boşnak yıldızı almak için ise Mesut Özil'in transferine benzer bir operasyon yapılacak. İşte detaylar...

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da sarı-lacivertli yönetim kadroyu güçlendirmek için atağa kalktı. Savunma bölgesine yıldız bir isim almayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen futbolcu Arsenal'den Sead Kolasinac oldu.

Hem sağ hem de sol bek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Sead Kolasinac için Arsenal ile temas halinde...

Boşnak sol bekin yıllık maliyeti yüksek olduğu için yönetim görüşmelerde "Mesut Özil taktiği" uyguluyor.

28 yaşındaki oyuncu, Arsenal'de yıllık brüt 6 milyon euro kazanıyor. Sözleşmesinin bitimine ise 1 yıl var.

Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibine, "Oyuncunun maaşını bu sezon yarı yarıya ödeyelim. Eğer şampiyon olursak size 3 milyon Euro bonservis ödeyelim" teklifi yaptı, henüz olumlu ya da olumsuz yanıt almadı.

Kabul edilirse Kolasinac, ilk yılın sonunda Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl mukavele imzalayacak. Bu sözleşmedeki maliyetin yarısı sponsor tarafından karşılanacak. Ancak yine de Fenerbahçe'nin kasasından yıllık 3 milyon euro civarında bir maaş çıkmış olacak.

DEMİREL: BANA MÜSAADE!

Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği sarı-lacivertli kulüpten ayrılma noktasına geldi.

39 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede kendini geliştirme ve tecrübe kazanma adına ayrılmak istediğini söyledi. Ancak olumlu bir yanıt almadı. Yönetimin onayı olmadan gitmek istemeyen Demirel ile Başkan Koç arasındaki ikna turları sürüyor.

GELECEĞE YATIRIM ÇAĞTAY KURUKALIP

Bir yandan Kolasinac için çalışan F.Bahçe, bir yandan da U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ı geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı hedefliyor.

2018 yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 2002 doğumlu oyuncunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Kasımpaşa 50 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.

LOCA FİYATLARI 50-160 BİN EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün 114 yıllık tarihinin unutulmaz anılarının fotoğraflarla anlatıldığı ve 1907 adet üretilen Vakt-i Fener eserinin tanıtımında projeler hakkında da bilgi verdi.

Loca fiyatlarının 50 bin ila 160 bin Euro (515 bin ila 1.5 milyon TL) arasında olacağını açıkladı. Kadın futbol şubesini kurduklarının müjdesini veren Koç, kripto paradan birkaç 100 milyon lira gelir bekliyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Kolasinac için formul bulundu! Mesut Özil taktiğiyle alınacak
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